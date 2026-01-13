前立委尹令瑛參選斗六市長 蘇治芬：我相信她的能力

民進黨雲林縣議員張維崢(左)、蔡岳儒(右)共同推薦前立委尹令瑛爭取民進黨提名參加斗六市長選戰。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕前立委尹令瑛今(13日)宣布代表民進黨投入雲林縣斗六市長選戰，前立委蘇治芬在臉書PO文支持，並說，她相信尹令瑛的能力，可以喚起為人母的責任共同守護這片土地。

尹令瑛今天上午11點30分在民進黨議員蔡岳儒、張維崢陪同召開記者會，在蔡、張等人共同推薦之下，決定爭取民進黨提名，參加斗六市長選舉。

尹令瑛現年69歲，擔任過村長、縣議員、立委，有18年未擔任公職，這次重出江湖，尹令瑛表示，斗六市是雲林20鄉鎮市中唯一綠營沒執政過的地方，是一個有趣、迷人的城市，有許多中間選民，以她的經歷條件及態度，這場選戰是一個很大的挑戰，也是有機會及改變，相信斗六市民會與她站在一起為斗六努力，讓斗六發光發熱。

廣告 廣告

蘇治芬在個人粉專PO文，指尹令瑛告訴她想參選斗六市長時，她說這是場不可能的任務，當時她也想到鄭南榕為了言論自由，自焚而付出生命，葉菊蘭代表言論自由的價值，在台北參選立委時打的就是一場「母親的聖戰」。

蘇治芬表示，她相信尹令瑛的能力，也相信以母親的生命嗅覺，可以喚起為人母的責任，共同守護這片土地。

【看原文連結】

更多自由時報報導

震撼彈！前立委尹令瑛宣布代表民進黨參選斗六市長

民進黨高雄市長初選揭曉 賴瑞隆勝出將對戰柯志恩

綠營高雄市長初選結果上午公布 陳其邁說話了

自由爆新聞》藍委狂問「反滲透法」糗了！連環打臉KO畫面曝

