前立委廖國棟助中資企業在台增資！索賄70萬 一審判刑7年6月
記者楊佩琪／台北報導
國民黨前立委廖國棟被控收受70萬元賄款，協助中國浪潮集團在台成立的「數字雲端」公司增資案順利通過。一審台北地方法院27日宣判，判處廖國棟7年6月有期徒刑，褫奪公權3年。辦公室主任丁復華則被判刑1年4月，褫奪公權2年。負責交付賄款的「孔字第75代孫」孔祥科被判4月有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，需向公庫支付10萬元。可上訴。
根據起訴，中國浪潮集團關係企業，香港商匯眾互聯網香港有限公司於2017年間獲台經濟部核准，在台成立「數字雲端有限公司」，資本額100萬元。2019年間，香港匯眾公司有意增資數字雲端公司1億230萬餘元，向經濟部投審會申請，投審會於2018年底核准。之後匯眾公司向投審會遞交大陸地區人民投資額審定申請書，等待審定通過並取得增資資金審定函。
但就在等待期間，有同業向投審會檢舉「數字雲端」公司，投審會也於2019年間派員實地查訪，發現疑似從事非開放的營業項目，增資案也因此暫緩審定。為讓增資時程順利進行，數字雲端公司於2020年3月間，和孔祥科簽立顧問約，由孔祥科於同年4月間，向廖國棟請託協助增資案能順利通過。
由於廖國棟為立法院經濟委員會委員，得對經濟部就數字雲端公司增資案行使質詢、監督等權限，接受請託後，廖國棟便以立委權限召開增資案協調會，要求經濟部工業局以專業輔導方式協助數字雲端公司調整公司營運，並向孔祥熙索賄。
為讓增資案順利通過，孔祥熙先於2020年6月間，交付10萬元給丁復華、廖國棟，同年7月間，經濟部核發審定函後，孔祥熙在交付60萬元尾款，總計70萬元，廖國棟拿50萬，剩下20萬元給丁復華。
台北地方法院審理後認為，丁復華於審理期間自白認罪，並於偵辦中已主動繳交犯罪所得20萬元，依法得減輕其刑。孔祥科也於偵審中自白犯行，2人皆符合減輕其刑要件。
審酌廖國棟始終否認犯罪，丁復華、孔祥科自白認罪犯後態度良好等情，加以犯罪動機、目的、手段等獲得利益及其他一切情狀，判處廖國棟7年6月有期徒刑，褫奪公權3年。丁復華1年4月有期徒刑，褫奪公權2年。孔祥科被判刑4月，得易科罰金、褫奪公權1年，緩刑2年，需向國庫支付10萬元。全案仍可上訴。
