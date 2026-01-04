前立委美女助理網紅韓璟控員警跟騷 警證實已受理並協助聲請保護令

記者莊淇鈞／新北報導

韓璟Threads上PO文表示被1名警察長期騷擾，目前已報案。（圖／翻攝自韓璟臉書）

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人、本身也是網紅的韓璟（原名：韓依璟），日前在社群Threads上PO文表示，被1名台中警察的傳簡訊及送禮物騷擾超過半年以上，曾經向警方報案，但似乎不了了之，直到昨天再度前往警局報案，警方才以《跟騷法》受理。三重警分局表示，已依相關程序受理並協助聲請保護令在案。

據了解，網紅「韓璟」日前在Threads上PO文表示，「常常收到一個不認識的帳號傳來的噁心訊息，這件事情大概也持續一兩年了。訊息內容是自說自話的叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」而「這個人親自帶著「禮物」到我認識的人的公司登記地址，說要請朋友轉交給「他老婆」。除此之外，我也發現幾個我認識的人也收到類似的「禮物」，而且全部都是他親自送到公司。更誇張的是，經過我的調查後，發現這個人是一個在職中的警察。」

後來去年3月韓璟向警方報案，之後詢問進度，但原本報案的單位竟說因為對方是其他縣市的警察，所以這件事情就被交給外縣市處理，他們沒有管轄權了也不知後續。後來韓璟表示有找到騷擾人的臉書，「上面的發文明顯是需要關心的不普通的精神狀態，而這樣的人竟然是一個有配槍權的警察？他哪天上班上一上牙起來很可怕吧？？？我是因為覺得這樣會很恐怖才會去報警。」

因此韓璟昨天前往三重警分局長泰派出所報案，警方告知送禮物及傳訊騷擾不算「性騷」，算是「跟騷」之類，經警方製作筆錄後，完成跟騷提告與聲請保護令。

三重警分局對此表示，已依相關程序受理並協助被害人聲請保護令在案，後續刑事告訴將移送地檢署，性騷擾申訴部分將函請新北市政府審議，以保障當事人權益。

