前立委陳以信拚開放市府 每年提市政白皮書、每月公布執行儀表

前立委陳以信拚開放市府， 每年提市政白皮書、每月公布執行儀表板。 （陳以信提供）

記者林雪娟／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，至十五日共提出三十六項政見。陳以信說，他提出的政見，一旦當選，會建立制度化的市政公開機制，每年提出「市政白皮書」，每月公布「市政執行率儀表板」，讓市民透過透明資訊，即時掌握重大施政進度，強化市政問責與監督。

陳以信說，每一項政見都是對市民的莊嚴承諾，若掌握市政，承諾將落實為可被檢驗的管理機制。年度「市政白皮書」將清楚列出重大建設與公共服務改革目標、時程與負責局處，讓市民「一翻就懂」市府推動重點與進度安排。

陳以信指出，「市政執行率儀表板」將以重要市政項目為主，按月公布進度百分比並採紅黃綠燈呈現，使市民一眼掌握各項政策是否如期推進；對落後項目，也將同步說明原因與補救措施，做到「不怕檢驗、真正負責」。儀表板作法在國外並不少見，台南若能率先推動並制度化、固定更新，可提升地方政府問責性與首長執行力。「經營市政不缺口號，缺的是每個月看得見的進度」，公開透明不是壓力，而是市政進步引擎，將以可被驗證的施政成果，回應市民期待。