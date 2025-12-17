前立委陳以信提出「十大街區改造青年黑客松」計畫，可望帶動地方創生、留住人潮、重振商機。圖為蝸牛巷。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台南街區巷弄甚是迷人，卻因種種問題無法留客。爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信住招市府每年編列千萬元，進行「十大街區改造青年黑客松」計畫，讓年輕人的創意不只停留在提案簡報，而能直接參與市府街區改造決策，把點子落實為實際改變，融入故事，創造商機。

陳以信表示，台南是古都，許多街區若能透過更友善的步行環境與空間升級，可望帶動地方創生、留住人潮、重振商機，成功街區改造不只是工程施作，更需要在地研究、跨域整合與創新解題能力，導入「青年黑客松」共創競賽模式，匯聚年輕人的創意與行動力，為各街區提出具體可行、符合特色的未來樣貌。

陳以信說，依計畫平均每處街區約一百萬元，可推動多項「小而關鍵」改善，包括梳理行人動線、提升路口安全、強化夜間照明、建立清楚的指標導引、增設遮蔭座椅及口袋公園等，讓改造成果「看得到、用得到」。街區改造也能把在地故事與生活場景融入街道空間，讓漫步街區成為沉浸歷史文化與生活美學的真實體驗。