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即時中心／連國程報導

前立委陳歐珀在職期間涉嫌收賄並護航廠商、詐領助理費，不法所得逾874萬元，他的妻子徐慧諭也涉嫌公益侵占勁宜蘭協會110萬元。台北地檢署大動作依《貪污治罪條例》起訴16人，陳歐珀被檢方求刑24年2月、徐慧諭被求刑8年月。台北地方法院今（14）日上午一審宣判，陳歐珀被判16年、褫奪公權6年；徐慧諭被判4年6月，褫奪公權3年，全案可上訴。

檢方控陳歐珀自收賄護航特定業者 不法所得逾413萬元

檢方指控，陳歐珀涉嫌每月收受聯興國際物流公司5萬元顧問費，自2016年起，共收賄413萬5922元，此外，他還藉由立委職務凍結港務公司預算，迫使港務公司撤銷高雄洲際碼頭招募案。陳歐珀還提出降低港區土地租金及超收退職金案、疫情紓困方案，要求交通部將船舶貨物裝卸承攬業、貨櫃集散站業納入紓困對象，以及《商港法》修法，護航相關業者。

陳歐珀涉詐助理費長達10年 不法所得逾411萬元

陳歐珀還涉嫌在UBER案中，收受租賃車業者50萬元賄款，換取召開協調會、阻擋政策推動。不僅如此，檢方表示陳歐珀夫婦自2012年至2022年間涉嫌浮報助理費，不法所得共得411萬2170元。徐慧諭也與丈夫陳歐珀涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，另外，檢方指控徐慧諭在2018至2019年間，涉嫌指示助理將協會資金110萬元匯入自身帳戶，作為保險及家庭開銷，犯公益侵占罪。

檢方大動作搜索 起訴16人

全案因檢廉接獲檢舉，2025年6月3日發動搜索、約談，偵訊後，陳歐珀遭羈押禁見。檢廉之後更從查扣的證物中發現，陳歐珀疑似浮報助理費，2025年6月10日發動第二波搜索、約談徐慧諭、助理等5人到案，徐慧諭以150萬元交保，其餘被告則以5萬元交保或請回。檢方偵結後，大動作起訴陳歐珀夫婦等16人。

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原文出處：最新／前立委陳歐珀涉收賄、詐領助理費874萬 一審判16年

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