前立委黃適卓就任監察院祕書長 李鴻鈞：非常具使命感

監察院前祕書長李俊俋自民國114年6月請辭後，由副祕書長王增華代理至今。監察院2日表示，經賴清德總統於114年12月29日任命後，新任祕書長黃適卓今日正式就任，其兼具中央、地方與學術領域的豐富歷練，對公共政策的規畫、執行與跨部門協作有深入理解與實務經驗。

監察院前祕書長李俊俋任內因公器私用等爭議，其透過文字聲明表達歉意並自請處分，並於114年6月1日引咎請辭，由副祕書長王增華代理。總統府於114年12月29日公布人令，由行政院政務顧問、台聯創黨主席黃主文之子黃適卓出任監察院祕書長，2日正式就任。

監察院副院長李鴻鈞表示，黃適卓非常具使命感，期盼黃能充分發揮其專業與經驗，協助推動院務發展及各項重點工作，共創新局，達成監察院之憲政職責及人民期待。

監察院指出，黃適卓資歷豐富，為國立政治大學公共行政研究所碩士、美國南加州大學公共行政學院博士，曾任公務人員保障暨培訓委員會委員、第六屆立法委員，並歷任開南大學副校長、桃園市政府首席顧問、桃園航空城股份有限公司董事長，以及行政院政務顧問等職務。

監察院說，黃適卓兼具中央、地方與學術領域的豐富歷練，對公共政策的規畫、執行與跨部門協作有深入理解與實務經驗。

