前竹北市長公開力挺陳見賢 何淦銘：讓能做事的人帶領新竹縣 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導

新竹縣副縣長陳見賢昨日宣布投入2026縣長選舉後，地方政壇最受矚目的支持者之一前竹北市長何淦銘，也正式加入競選團隊擔任執行長。何淦銘今（28）日表示，在外界眼中，這不只是一位前市長的站台，更是具有高度指標性的政治訊號；他強調，自己曾兩度高票當選竹北市長，且長期在基層累積深厚信任的人，如今選擇挺身站到陳見賢身邊，對正在轉型的新竹縣政治生態，具有不可忽視的象徵意義。

廣告 廣告

何淦銘為前東元醫院副院長，曾任新竹縣議會議員，2014年以無黨籍身分拿下近7成得票率、超過4萬8千票當選竹北市長，震撼地方政壇。而在之後的2019年，再以近6成得票率連任，在地方民意版圖中具有強大象徵性，更是最典型的「苦幹型政治人物」之一。

何淦銘選擇加入陳見賢團隊，在地方被視為「竹北勢力明確表態」的一項重大指標。對此，何淦銘表示，做出支持陳見賢這決定其實沒有什麼猶豫，「一個願意為新竹縣承擔的人，我們就應該主動協助他」。他說，新竹縣近年面臨交通壅塞、建設整合、社福支出與人口成長帶來的挑戰，需要的不是政治明星，而是能真正處理問題、敢承擔、懂治理的人。

何淦銘提到，他與陳見賢的合作並非始於今日，而是橫跨議會與行政體系的共同經驗。他擔任議員時，陳見賢是議長；他擔任竹北市長時，陳見賢先後出任副議長與副縣長，兩人一起在最複雜的行政與政治縫隙中推動建設。

前竹北市長公開力挺陳見賢 何淦銘：讓能做事的人帶領新竹縣 7

何淦銘回憶，當時竹縣財政負債沉重，是地方最棘手的問題之一，陳見賢協助時任新竹縣長邱鏡淳推動財政調整，從體質改善、支出控管到開源節流，一步步翻轉縣府財政結構，「那是一段外界不一定看得到，但非常關鍵的治理歷程」。他說，陳見賢對財政的掌握與務實作風，是他最佩服的能力之一。

「在竹北建設上，縣市協調常是最難處理的環節。」何淦銘表示，文田橋、水月橋等重大工程、路平專案與人行道改善等民眾最有感的建設，雖由市公所積極爭取，但真正要推動、要落地，需要縣府共同協調。他也提到，那幾年竹北人口暴增，建設需求龐大，意見不同在所難免，但陳見賢總能在關鍵時刻出面將事情拉回正軌，讓工程順利推動與完工。

至於治安防護網的跨區合作，更是何淦銘認為陳見賢看得長遠的實例。何淦銘指出，在竹北監視系統預算有限時，他與陳見賢共同推動建置監視設備，強化治安，且治安不是單一鄉鎮就能顧好的，要區域聯防才有效，「此項跨區合作能在議會通過，陳見賢扮演關鍵推手」。

從財政調整到建設協調、從合作到治理，何淦銘認為，陳見賢展現的是長期累積的務實能力，與真正能執行的治理風格，自己之所以願意在參選初期就公開站出來，是因為看見新竹縣正走到新的十字路口，需要一位能承擔、能協調、能執行的領導者。他說，「我不是只是支持一個人，而是希望新竹縣能找到一位能帶領大家往前走的執行者」。

照片來源：何淦銘辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

宣布參選新竹縣長獲張鎮榮力挺 陳見賢：出生平凡更了解基層辛苦

提案修正《醫師法》公布劣跡醫師資訊 王鴻薇：使狼醫不再「隱身」

【文章轉載請註明出處】