前竹田鄉長傅民雄收回扣判20年又涉賣職缺被起訴 須戴電子腳環防逃

〔記者李立法／屏東報導〕無黨籍前竹田鄉長傅民雄因收受工程回扣一審被重判20年徒刑，二審尚未宣判，又被檢方查獲他在鄉長任內涉嫌販賣公所清潔隊員職缺牟利，依貪污罪起訴後，屏檢向法院聲請施以科技監控，防止傅民雄逃亡，屏東地院認為聲請有理，裁定傅民雄須配戴電子腳環並定時自拍照片上傳接受監控，可抗告。

傅民雄先是自2015年起，透過鄉公所辦理各項工程案機會，陸續收受回扣近200萬元，屏東地院7月底將他判刑20年、褫奪公權8年及罰款200萬元，接著又被檢方查獲他擔任鄉長期間，還涉嫌販賣鄉公所清潔隊員職缺牟利，8月間向法院聲押獲准，傅民雄在羈押近2個月後，經檢方依貪污罪起訴移審屏東地院後，於10月初獲法院裁定10萬元交保。

廣告 廣告

屏檢認為，傅民雄於偵查及移審接押時均坦承犯行，卻在法院準備程序庭否認犯行，考量傅民雄所涉賣官案為最輕本刑7年以上重罪，且尚有另案遭判刑20年，自2019年至2025年間還有多次往返金門紀錄，衡以重罪常伴隨逃亡規避後續審判及執行程序的高度可能性，遂向法院提出對傅民雄施以科技監控防逃聲請。

傅民雄則主張，他交保至今均遵期前往竹田分駐所報到，縱有離開外縣市活動，都是當日往返，未曾於限制住居地點外過夜，也未曾接近海邊，他願意以提高保證金方式取代科技監控，或以個案手機施以科技監控。

屏東地院合議庭審理後裁定，自12月4日起傅民雄應接受科技設備監控8個月，須配戴電子腳環、居家讀取器，並於每週一、三、五下午7時至9時，在限制住居地址持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心，不必再向派出所報到。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》花蓮0403、0206地震倒塌大樓 建築師都是同一人

可惡！基隆毒駕衝撞倒垃圾民眾 撞擊多車4就醫

「仙塔律師」才嗆檢誘導認罪！ 幫助洗錢、洩密罪全都認了拚減刑

桃園某國中學生課堂上施用電子煙 驗出「喪屍煙彈」依託咪酯

