前竹聯幫大老、影視大亨吳敦離世 「乾女兒」賈靜雯：一切太突然

創辦長宏影視公司、曾有「鬼見愁」封號的竹聯幫大老吳敦3日驚傳過世，享壽77歲，因父親關係和吳敦熟識的藝人陳楚河也證實他很平靜的走，而吳敦生前視如乾女兒的女星賈靜雯也悲痛發聲，直呼「太突然了」！

前竹聯幫總護法吳敦逝世，女兒吳尉慈表示父親近年洗腎、心臟不好，前一天家人相聚狀況還好，但在睡夢中呼吸變慢，平靜離世；陳楚河因父親陳啟禮和他的交情而熟識，表示第一時間就得知消息，內心不捨但想到他與父親兄弟倆能再聚，有稍稍寬慰，並透露會送他最後一程。

「鬼見愁」吳敦睡夢中逝世！ 林志穎慟：讓我成就許多角色

回顧吳敦的一生充滿傳奇色彩，他當年因「江南案」入獄，而在出獄後轉戰演藝圈，成立長宏影視公司，製作出品許多膾炙人口的電影，也因此捧紅不少藝人，包括賈靜雯、郝劭文、林志穎、釋小龍等人。

近年吳敦也傳出身體狀況不佳，鮮少公開露面，2019年時曾受訪透露，因心臟疾病動手術前，基於信任將名下市值約2.5億元的5棟房地產，以及450萬現金交給長子代為處理，然而術後想要取回資產，卻被兒子不斷推辭，讓父子關係降至冰點，對此吳尉慈表示兩人已和好、並沒有撕破臉。

吳敦成立影視公司，捧紅許多藝人。圖／台視新聞（資料畫面）

賈靜雯得知吳敦逝世消息後坦言相當錯愕，直呼太突然了；林志穎也很震驚，透露自己出道時非常感謝吳敦的照顧，是吳敦讓他成就了許多角色，希望對方一路好走；導演好友朱延平則透露，2人上個月才在吳敦的回憶錄記者會上見面，當時對方神情愉悅，沒想到竟然是最後一面，感嘆老友如今離苦得樂。

據了解，家屬感謝各界對父親的關心，表示守靈期間開放來賓弔唁，預計15日在臺北市懷愛館舉行告別式，並依照他生前的遺願當天不對外舉辦公祭儀式，希望由家人陪伴他走完最後一程。

吳敦訃聞。圖／台視新聞

責任編輯／張碧珊

