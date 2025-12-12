前紐約州幕僚孫雯涉中國代理人案 陪審團聽取證詞

（中央社記者廖漢原紐約12日專電）前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯被控擔任中國代理人及詐欺等案，今天進入陪審團審議。檢方展示圖像指控孫雯與中國官方往來密切，家族成員獲得巨額利益；被告認為僅與中國外交人員合作，不代表就是外國代理人。

曾任紐約州現任及前任州長侯可（Kathy Hochul）與古莫（Andrew Cuomo）高級幕僚的孫雯（Linda Sun）與丈夫胡驍（Chris Hu），因未登記擔任外國代理人、簽證詐欺、銀行詐欺、洗錢、逃漏稅等罪嫌，於去年9月被起訴。

全案11月於紐約東區聯邦法院開庭。在16天審訊中，檢方提出孫雯夫婦透過紐約中國僑界與中方建立政商關係，將在中國賺取的數百萬美元移轉至美國，分別在紐約長島與夏威夷以現金購買豪宅與名車。

檢方在庭上指出，孫雯擔任州長幕僚期間，透過職務阻止州長與台灣駐紐約辦事處互動及參加台僑活動，阻止雙方官員接觸；前總統蔡英文2019年7月到訪紐約，孫雯回絕辦事處晚宴邀請，並出現在訪團下榻飯店前中國僑界集會活動人群中。相關照片與錄影均在庭上公開。

胡驍2016年在美登記設立海產公司，將美國龍蝦輸出河南鄭州，至2020年，透過各種管道將在中國獲取近2000萬美元陸續匯至美國。胡驍先後設立酒莊、醫療用品、投資與諮詢等公司。

全案焦點在孫雯擔任紐約州政府要職期間，涉嫌為中國利益行事，聽命於中方機構，並從中獲得巨額回報，但未註冊擔任外國代理人，違反「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）。

聯邦檢察官索羅門（Alexander Solomon）向陪審團說，孫雯好像是中華人民共和國政府，中國共產黨是她的老闆。

孫雯律師團隊在庭上不斷強調，她依美國政策行事，維護美中關係。律師艾貝爾（Kenneth Abell）指出，孫雯與中國駐美人員合作不代表她是外國代理人。（編輯：唐聲揚）1141213