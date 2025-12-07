前經理爆料張柏芝「拒拍電影翻臉」！索賠1276萬港元 法庭對質引爆舊怨

記者林宜君／台北報導

張柏芝與前經理人余毓興的合約糾紛近日再度引起關注。（圖／翻攝自張柏芝IG）

香港女星張柏芝與前經理人余毓興的合約糾紛近日再度引起關注。余毓興向法院申請賠償至少1276萬港元（約164萬美元），指控張柏芝違反合約，案件12月3日在香港高等法院開審，張柏芝委託律師出庭應訴。余毓興在庭上表示，他與張柏芝父親是多年好友，張柏芝曾稱他為「契爺」，因此在張柏芝與謝霆鋒離婚後，他全力協助張柏芝發展事業。

余毓興在庭上表示，他與張柏芝（左）父親是多年好友，張柏芝曾稱他為「契爺」。右為張柏芝父親。（圖／翻攝自張柏芝IG）

2011年，余毓興建議張柏芝塑造「女強人」「好媽媽」形象，並成立個人工作室，之後應張柏芝請求擔任其經理人，積極安排工作。余毓興稱曾安排張柏芝拍戲，但對方僅拍一天就返港拒絕繼續。雙方於2011年7月簽署「全球獨家經理人合約」，余毓興並預支張柏芝4000萬港元片酬，條件是參演四部指定電影，2012年5月又簽兩部電影合約，支付276萬港元片酬。余毓興指控張柏芝未履行合約，導致自己及經理人公司蒙受損失，因此要求賠償至少1276萬港元，並公開2015至2019年的收入帳目。對此，張柏芝律師否認指控，強調張柏芝2011年前根本不認識余毓興，也未稱對方為「契爺」，與張父的好友關係只是單方面說法，無證據支持。

余毓興指控張柏芝未履行合約。（圖／翻攝自張柏芝IG）

律師指出，余毓興主動提出擔任經理人，純屬商業考量，至於「全球獨家經理人合約」，署名非張柏芝本人，簽署時也無第三方見證，真實性存疑。事實上，雙方的爭端已多年公開，但因各執一詞，最終只能由法庭裁決。庭審過程中，雙方陳述各自版本，案件仍在進行中，外界關注後續判決結果。

