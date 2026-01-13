前綠委尹伶瑛回歸地方選戰 宣布參選斗六市長

前立委尹伶瑛今（13日）在雲林縣議會民進黨團表態投入選戰。（周麗蘭攝）

雲林縣議員蔡岳儒（右）、張維崢（左）陪同尹伶瑛（中）宣布參選，並掛保證推薦。（周麗蘭攝）

下屆斗六市長選舉民進黨苦找不到合適人選，前立委尹伶瑛今（13日）在雲林縣議會民進黨團表態投入選戰。她坦言，這是一場不可能的任務，她將以3C（英文挑戰、改變、機會）來打這一場選舉，46年次的她強調自己身體很好，能為斗六帶來改變。

尹伶瑛自2008年立委卸任後與夫婿經營生技公司，曾擔任台船法人代表董事，今年剛卸任。日前傳出尹伶瑛將代表民進黨參選斗六市長，政界也嚇一跳。

尹伶瑛曾任一屆雲林縣議員，她今天在林內鄉籍縣議員張維崢、北港籍縣議員蔡岳儒陪同下，在民進黨團宣布參選斗六市長。

尹伶瑛表示，她對公共事務充滿熱情，在大家推薦之下，願意勇敢來承擔參選斗六市長選舉。

她說，斗六市民素質很高，有很多中間選民，以她的條件與態度，相信會讓中間選民有感，一起為斗六市努力，做更多貢獻、有實質改變。

尹伶瑛坦言，參選斗六市長是「Mission impossible」（不可能的任務），但是「impossible」這個字拆開看是「I ‘m possible」（我是可能的），她將以3C的理念參選這場選舉：Challenge（挑戰）、Change（改變）、Chance（機會）。

媒體詢問她的出生年次，尹伶瑛回答，年齡不是說一定代表什麼，重要的是是內在年齡，她雖然是1957出生，但她沒有「三高」，每周去溪頭天文台挑戰17公里4個小時，身心保持很好的狀態，她有力氣、價值來為大家做事。

蔡岳儒表示，尹令瑛很有行動力，歷練也很完整，應該是第一個從國會議員回頭參選縣轄市長的人，以她的歷練、地方服務經驗及在中央部會爭取相關資源，她絕對是斗六市長最佳人選。

張維崢指出，尹令瑛勇於承擔，是斗六市長選舉最佳人選，也是他的學習榜樣，今天回娘家回到縣議會，獲得黨內多位議員強力推薦。

