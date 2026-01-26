前綠委支持賈永婕角逐台北市長 藍營楊植斗稱值得期待 127

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

世界知名極限攀登家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）昨日挑戰徒手攀爬台北101，僅約1小時31分鐘就完成壯舉，此舉也成功行銷台北101以及台灣，甚至有網友拱台北101董事長賈永婕參選台北市長。對此，前民進黨立委謝欣霓今（26）日發文向賈永婕道歉，稱過去看錯人，並認為既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，支持賈代表民進黨角逐台北市長；國民黨台北市議員楊植斗則直言，賈永婕若願批綠掛上陣，肯定是場正面積極的選戰，值得期待。

謝欣霓今日在臉書發文坦言， 一開始大多數的人不看好賈永婕，包括自己在內，不看好的原因是，這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好表現嗎？而昨天101被世界看見後，「我想起以前也沒人看好陳水扁會當台北市長，2000年也沒有太多人相信他會當選總統」。

「我必須為過去不看好她，向賈永婕董事長道歉。」謝欣霓說，做好一切努力，等待機會就能夠翻轉，之前自己對於賈的公司經營方式確實有一些意見，不過這一次賈董真的很棒、非常棒，也只有身為運動高手的賈永婕才有這個勇氣做這個決定。

至於網路上出現建議賈永婕出來選台北市長，謝欣霓認為，自己也覺得這是個非常好的想法，既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強。

楊植斗也在臉書發文指出，賈永婕為人幾乎零負評，這次活動也看出她強大的執行力，更令人佩服的是，她將這次世界級榮耀也分享給台北市政府，感謝相關人員在背後的付出。

「比起小鼻子小眼睛，還硬要改名台灣101的民進黨眾人，賈永婕的格局高出了不少檔次！」楊植斗強調，民進黨苦無台北市長人選，賈永婕若願批綠掛上陣，肯定是場正面積極的選戰，值得期待。

