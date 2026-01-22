前綠委郭正亮曝「妃憲大戰」翻車真相：賴清德很切心

民進黨台南市長黨內初選由陳亭妃以2.7%的差距，擊敗對手林俊憲。前立委郭正亮在節目中分析，儘管賴清德一面倒力挺林俊憲，但陳亭妃實力雄厚，賴清德也會擔心如果硬是把陳亭妃弄掉，到了選舉時支持者跑票，謝龍介就極有可能當選。

郭正亮在節目中直言，賴清德對立委林俊憲有高度期待，就像是「親生子」般全力扶植，不僅結合新潮流系立委郭國文的力量，更從去年風災起便投入大量看板與金主資源力挺。

郭正亮說，儘管獲得如此龐大的資源挹注，林俊憲的民調表現卻始終不如預期。數據顯示，在過去幾個月甚至半年的民調中，陳亭妃始終保持11%至20%的領先優勢，這讓賴陣營感到相當無奈「有夠切心」。

針對外界好奇，賴清德為何不利用黨主席權力直接徵召林俊憲，郭正亮分析，這並非賴清德不想，而是「不敢」。

他指出，賴清德一定知道，若硬是透過黨機器「做掉」陳亭妃，其所屬的政治勢力絕對不會服氣。

鑑於上屆台南市長選舉中，國民黨的謝龍介與黃偉哲僅差5%的得票率，若民進黨內部因初選不公導致分裂，只要陳亭妃的支持者跑票10%，謝龍介就極有可能當選。為了保住台南這塊綠營鐵票區，賴清德在權衡利弊後，只能選擇對現實低頭。

郭正亮認為，陳亭妃最關鍵的優勢在於，她雖然處在複雜的政治環境，甚至跟爭議人物郭信良結盟，但她本人身上卻完全沒有任何刑事案件或官司纏身。

相較於參加高雄出選的立委林岱樺，陳亭妃無案在身，這也是她在被黨中央冷落半年後仍能勝出的主因。

郭正亮表示，這場台南初選顯示外界過去普遍高估了賴清德的意志，他認為賴清德連在自己經營最深的台南都無法逆轉民意、無法完全掌控派系走向。



