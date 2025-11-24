前綠委陳歐珀涉貪500萬交保！ 北院裁定理由曝光

台北地院裁定陳歐珀交保理由曝光。（圖／本刊資料照）

民進黨前立委陳歐珀在擔任立委期間，利用職權推動商港法並且幫忙減免基隆港碼頭的租金以及管理費，為租賃車業者開協調會等方式，收受聯興國際物流公司、租賃車業者賄賂、詐領助理費自6月4日起遭到羈押禁見至今。台北地院今日（11月24日）裁定陳歐珀以500萬元交保，並限制出境出海並科技監控。台北地院認為，與案情相關的重要證人均已詰問完畢，已大幅降低串供可能，因此無羈押之必要。

合議庭認為，陳歐珀仍否認起訴書犯行，但考量到與案情相關的重要證人目前均已詰問完畢，顯已大幅降低陳歐珀就本案重罪部分串供證人之可能性，堪認陳歐珀被訴不違背職務收受賄賂等犯行之相關事證已獲相當程度之保全。

廣告 廣告

考量到本案重要證人已到庭證述如上，且相關事證已獲相當程度之保全。要不得徒憑共同被告或其他證人尚未全部詰問完畢，遽謂有羈押被告之必要，否則恐有過度限制被告之人身自由，而違反比例原則之虞。

合議庭審酌審酌被告之犯罪情節、地位、訴訟進行程度、身體狀況、資力等節，認如命被告提出新臺幣500萬元保證金，並限制住居，應足以對其形成足夠之心理壓力及拘束力，而可作為羈押之替代手段，以確保本案後續審理及執行程序之進行，無續予羈押之必要。

另一併裁定被告自停止羈押之日起限制出境、出海8月，且須定期向台北地院報到及遵守接受電子腳環之科技設備監控8月。另，又為避免被告與同案被告及本案後續尚待傳喚到庭接受交互詰問之證人就案情有所討論或指示，而妨害真實之發現，爰命其不得與同案被告即其配偶徐慧諭有任何探詢案情之行為，亦不得與其餘同案被告及本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

倘被告於停止羈押期間無故不遵期到庭、違反前揭限制住居及予以限制出境、出海等事項，或違反本院所命前揭其應遵守之不得與同案被告及本案後續尚待傳喚到庭接受交互詰問之證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為、接受科技監控等事項，得為再執行羈押之事由。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

「熱心網友」代辦普發1萬快速入帳 他一刷存摺傻了：實在太可惡

女遊客走私活體當眾被逮 裙底藏229條觀賞魚！海關看傻眼