前綠能推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄 遭起訴求刑14年

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄新台幣198萬元，不明財產增加601萬餘元。台北地檢署今天偵查終結，依貪污等罪起訴鄭亦麟等六人，並具體求處鄭亦麟14年以上徒刑。檢察官偵查期間聲押禁見鄭亦麟獲准，稍晚將移審台北地方法院。

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟 （中）被控涉收受建商及綠能業者賄賂，北檢起訴求刑14年。（中央社資料照）

檢調接獲檢舉，指鄭亦麟在擔任綠能推動中心副執行長期間，涉嫌用親友的人頭帳戶，以「顧問費」名義收受東煒建設、泓德能源的賄賂，並藉職權向台電施壓，涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、財產來源不明等罪，另涉犯洗錢防制法洗錢罪嫌。

北檢於8月25日指揮調查局台南市調查處，兵分22路搜索鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛與兒子陳冠滔等9名被告住居所等地，並約談多人到案，訊後聲押禁見鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔獲准。

北檢10月間聲請延押，台北地方法院裁定鄭亦麟等三人自10月27日起延長羈押兩個月，並禁止接見通信。