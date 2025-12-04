前緋聞女友張鈞甯尷尬了！笑認「沒收到喜帖」獻祝福給邱澤

張鈞甯獻上祝福給邱澤、許瑋甯。（陳俊吉攝）

張鈞甯4日出席「維也納美景宮百年花繪名作展」記者會，她和馬來西亞導演柯汶利穩交2年，事業心極重的她，婚事還沒放在行程表上，邱澤曾跟她公開告白，上周跟許瑋甯世紀婚禮引起轟動，張鈞甯一聽到「上周」關鍵字，連忙表示連5天都在飛，甚至懷疑自己職業是空姐，「我知道他結婚，非常恭喜跟祝福，好像不用特別透過什麼去說。」被問有沒有收到喜帖？她尷尬一笑：「沒有耶。」

她近幾年經營經紀公司當老闆，簽下詹子萱等新人，把自己當媽媽一樣，「小朋友會有自己想法，我終於懂媽媽以前跟我說『氣死』，像是有一些案子推薦他們演，小朋友說不是現階段想要，可能會有考量，但公司很自由，小朋友做自己選擇，那個年輕跟生命是他們自己的。」

廣告 廣告

張鈞甯4日出席「維也納美景宮百年花繪名作展」記者會。（陳俊吉攝）

詹子萱日前被傳大牌，張鈞甯也跳出來力挺，「子萱個性很誠懇的人、做事很認真，是我完全不用擔心小朋友，對於傳聞滿相信她的，看到就抱一下，安慰我們大家都會被寫到，不要放在心上。」她身為過來人經驗分享，之前寫到緋聞、不是事實就會難受，「做的事情永遠比說得重要，一直這麼做的時候，大家會看到懂你，不用太在意大家的言論。」

更多中時新聞網報導

台灣奪38獎 連霸亞洲技能競賽

黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛

醫美修法 專家：海外醫療風險增