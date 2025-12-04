前緋聞男友邱澤甜蜜大婚許瑋甯 張鈞甯驚吐「懷疑人生」行程！公開喊這句話

張鈞甯出席《維也納美景宮百年花繪名作展》開展記者會。鄒保祥攝

邱澤與許瑋甯夢幻婚禮引發許多話題，過去曾傳過緋聞的張鈞甯4日以「聲音導覽員」身分出席《維也納美景宮百年花繪名作展》開展記者會，被問到這場婚禮，尷尬坦言沒有收到喜帖，但「非常恭喜，很祝福」。

邱澤（左）與許瑋甯舉辦浪漫婚禮。董孟航攝

張鈞甯說自己上週都在當「空中飛人」，連續5天搭飛機，都開始「懷疑人生」，不知自己職業到底是空姐還是演員。不過仍有看到邱澤與許瑋甯辦婚禮的消息，公開表達祝福之情。

自己婚禮「順其自然」 和男友合體工作

至於自己的婚禮計畫？張鈞甯說仍以工作為優先，「目前還是順其自然」。她曾說與馬來西亞導演柯汶利以結婚為前提交往，近來兩人合作的電影開始跑宣傳，被問是否會手牽手公開現身？笑說：「也不用吧，我們電影類型那麼嚇人。」

張鈞甯為《維也納美景宮百年花繪名作展》擔任聲音導覽員。鄒保祥攝



