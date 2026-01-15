前線人手問題擴大 烏克蘭防長坦承有20萬逃兵、200萬人躲兵役遭通緝

新任烏克蘭防長費多羅夫，坦言目前烏軍逃兵人數約在20萬左右，且有近200萬役男因為逃避徵兵而遭到通緝。（資料照片／美聯社）



俄烏戰爭自從2022年爆發迄今將近4年，雙方在烏克蘭東部的戰線上不斷拉鋸，不僅造成區域情勢動盪，更導致大量軍民喪生；在長期衝突之下，兩國前線人力都已開始捉襟見肘，烏克蘭新任防長更在14日坦承，烏軍光是擅離職守的官兵就將近20萬人，且另外有約200萬的役男逃避徵兵，除了反映出民間厭戰的情形，也凸顯出前線守軍所面臨的巨大壓力。

有線電視新聞網（CNN）報導，新任烏克蘭防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）14日在烏克蘭國會發言時，坦言目前有將近20萬烏軍官兵在未獲許可的情形下「擅離職守」（absent without official leave, AWOL），且另外約有200萬烏克蘭役男因為逃避徵兵而遭到通緝。

報導指出，雖然外界對於烏克蘭軍方士氣低落，以及高逃兵比例的消息早有耳聞，但是費多羅夫此次透露確切數字，卻是基輔當局首度公開談論相關問題的嚴重性；報導指出，俄烏雙方軍力一向存在明顯差距，使前線守軍所面臨的情勢極為嚴峻，往往在火力、人數都居於劣勢的情形下咬牙硬撐。

根據烏克蘭法律規定，年滿18歲至60歲之間的烏克蘭男性公民，都必須向軍方登記，並且隨身攜帶證件，但軍方可動員的人力僅限於25歲至60歲的族群；在基輔發出戒嚴令之下，所有23歲至60歲之間，符合兵役資格的役男都已被禁止離境，不過報導指出，仍有數萬人已循非法管道離開烏克蘭。

下週才滿35歲的費多羅夫，是烏克蘭史上最年輕的國防部長，他曾經擔任烏克蘭副總理兼數位轉型部長，曾經促成包括將無人機投入作戰等多個計劃的實現，在國會發言時，他表示眼下烏軍所面臨的人力問題，使得無人載具的發展更形重要，目前烏克蘭國內有500間企業投入無人機的生產，另有200家公司進行干擾設備的製造，且有超過20間產製飛彈的廠商，因此更多技術的投入，能夠使烏軍兵力運用上更富有彈性，也能夠減少人員的損失。

