前線兵力不足？馬防部逾60官兵涉勾結詐團遭法辦 國防部表態了

即時中心／潘柏廷報導

陸軍馬防部超過60名國軍，涉嫌以每月3千至5千元代價提供蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶給詐騙集團；至於主嫌曾姓上士，日前則被福建連江地檢署拘提到案偵訊後，認定其涉犯《洗錢防制法》等罪嫌，且犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，並向法院聲押禁見獲准，讓外界擔憂馬防部陸續的兵力問題。對此，陸軍司令部督察長、少將蔡則明今（10）日也對外說明了！

國防部今日上午就「國軍官兵急難貸款」、「國軍詐欺防制執行概況」及「近期中共接觸官兵滲透管道」召開記者會說明；記者提問，就馬防部超過60人涉勾結詐騙集團，目前國防部也要全面徹查，但是否還有類似案件？以及現在有60多位士官兵移送法辦，新聞稿稱會適切調整兵力，那會如何調整？

對此，蔡則明表示，目前按照連江地檢署啟動調查的同時，馬防部也主動配合內部清查，相關涉案人員已有所掌握，後續配合檢察官偵辦、提供事證、主動移送共同打擊犯罪；針對全面清查部分，蔡則明指出，還在清查中，尚無新增案例。

面對馬防部戰備部分，蔡則明也說明，陸軍司令部照案後已指導馬防部完成相關戰備及兵力補充的規劃，會兼顧防區戰備任務與官兵權益前提下，目前由馬防部內部自行調整。

