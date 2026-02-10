前縣長邱鏡淳現身力挺！陳見賢今登記新竹縣長初選 宣示「凝聚跨黨派力量拚建設」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

副縣長陳見賢今（10）日在龐大的加油團助陣下，正式登記國民黨新竹縣長提名初選，前新竹縣長邱鏡淳以及多位黨籍議員、鄉鎮長全到場力挺。陳見賢表示，將全力團結國民黨、整合最強戰隊，秉持縣長楊文科「老中青幼通通照顧」的理念，凝聚跨黨派力量一起「做實事、拚建設」，全力推動縣政。

邱鏡淳表示，縣政最困難的不是做決定，而是讓所有人回到制度層次，把複雜問題拆解為可執行的方案。他也讚許，陳見賢長期堅守崗位，在關鍵時刻總是選擇扛責任、解問題，對陳見賢的治理經驗與穩健作風表達高度肯定。

除了邱鏡淳親自力挺、國民黨團書記長張良印也率領多位黨籍議員，以及新竹縣各鄉鎮長、陳姓宗親會、黨代表、婦女團體與多位軍系黨員到場力挺，現場氣氛熱烈，象徵藍軍集結。

陳見賢表示，自己加入國民黨已逾40年，長期深耕地方、投入基層事務，始終以遵守制度、遵循程序作為從政的基本原則。他強調，黨內初選制度的存在，是為了確保公平競爭與民主價值，「這場初選更不是為了分裂，而是為了選出最能帶領新竹縣團結向前的人」；正因如此，即便面對鋪天蓋地的攻擊與抹黑，他仍選擇堅守制度，用穩定與紀律承擔責任，以行動與實績回應社會期待。

陳見賢指出，輔佐楊文科縣長邁入第8年，一路走來秉持「做什麼像什麼」的態度，新竹縣能有今日成果，來自歷任縣長長期累積的治理基礎，包含營養午餐、老人年金等政策都非一蹴可幾，而是縣民與領導者共同努力的結果。新竹縣目前家戶所得全國第一，在北台灣六都之外表現亮眼，身為執政者有責任讓治理持續精進，讓鄉親過得更幸福、更快樂。

陳見賢指出，新竹縣正快速蛻變，出生率與遷入率名列前茅，政府必須同時照顧年輕人、孩子、長者與弱勢族群，推動托嬰、托育、課後照顧等政策。他強調，新竹縣是科技大縣，面對AI浪潮，智慧城市勢在必行，警政、社政、環政、農政等都需結合科技因應成長需求；隨著人口接近60萬，交通與基礎建設不足已成民眾共同心聲，未來將在議會監督下，加速完成重要交通建設。

