前縣長陳唐山力挺林俊憲接棒！ 陳亭妃勤跑基層搏感情

台南市 / 綜合報導

距離民進黨，台南市長初選民調時間，已經不到一個月，立委林俊憲今(16)日也公布，前台南縣長陳唐山力挺他的影片，打出和唐山伯的30年好交情，說自己會學習陳唐山的精神，把台南照顧好，也說未來還會有大咖站台，因為選情已經到最後衝刺階段，至於同黨對手陳亭妃，之前也有，前總統陳水扁專訪力挺，近日同樣勤跑基層，掃市場展現人氣，另外也舉辦政策說明會，和鄉親分享自己的政治理念。

前台南縣長陳唐山說：「台南要最好，就要林俊憲。」90歲的前台南縣長陳唐山，手比讚，同框民進黨立委林俊憲，為他推薦站台，參選2026台南市長，前台南縣長陳唐山說：「俊憲兄正派又清廉。」老縣長推薦新市長，林俊憲搬出和唐山伯的好交情，說兩人熟識超過30年，首次參選議員，就受到陳唐山的幫忙，立法委員(民)林俊憲說：「學習唐山的精神，把台南照顧好，把台南做好，還會有，因為已經到最後的衝刺時候。」

台南市長初選白熱化，最後衝刺階段，林俊憲說，還會有大咖嘉賓，而同黨立委陳亭妃，日前也有前總統陳水扁專訪力挺，近日同樣勤跑基層，支持民眾說：「加油，凍蒜。」掃市場和民眾搏感情，支持者大喊凍蒜，合照握手樣樣來。

立法委員(民)陳亭妃說：「台灣精神依靠台灣力量，依靠你我互相(力挺)的感覺。」14日也在關廟開政策說明會，立法委員(民)陳亭妃說：「目標就是2026，我們一定要贏，因為2026贏，才有2028。」初選民調步步逼近，不管是大咖幫忙站台力挺，還是握緊選民雙手贏得支持，陸空戰齊發，都只希望最後是自己，代表民進黨出征台南。

