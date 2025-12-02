前總座遭影射 中油內部覺得冤

中油三接外推防波堤工程百億浮報爆料，中油內部喊冤覺得委屈。（本報資料照片）

中油三接外推防波堤工程百億浮報爆料，遭影射、時任中油總經理李順欽接受媒體訪問堅決說「百分百跟我無關」。中油內部這陣子更覺得委屈，外界雖繪聲繪影，但最重要的錄音檔證據，就是沒有看到，此事真假，內部持保留態度。

周刊接受爆料說三接外推工程預算原本94億元，但中油內部高層暗示工程業者抬價，還說「中油不缺錢」，價格因此浮報百億到253億元，已退休的李順欽因此被影射就是下令的總經理。

三接是在民國110年宣布推改良版「外推方案」，其中一項外廓防波堤新建工程就是這次浮報的主角。世曦一開始核算是238億餘元，111年1月12日辦理公開閱覽，在當年4月之前，總經理是李順欽。隨後換上現任總經理方振仁，李順欽則升董事長。

依照方振仁說法，他接任總經理時，外推工程已在請購預算核定的階段。當時台灣世曦訪價國內3家廠家報價，中油審核必要性與估算費略為調整成253億元，之後這個金額就沒有改變過。

方振仁在立法院報告時就很無奈說，內部清查過，就是沒有94億跑到253億元這個數字，他認為這件事應該是業者之間的爆料，沒辦法證實有中油的人參與。李順欽也對外駁斥那個錄音帶，百分之百跟他無關，還強調「一直希望公司趕快提告」。

對於此事，中油內部不相信李有做那樣的授權，對此事就是「覺得很冤」，最重要是媒體說是有錄音檔，但到現在就是沒看到音檔，是真是假還很難說，大家也希望看到證據趕快出來。