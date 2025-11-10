前總理巴比斯勝選 捷克外長：新政府可能限制烏克蘭彈藥供應

捷克現任外交部長利帕夫斯基(Jan Lipavský)9日告訴法新社，歐洲將需要加強投資烏克蘭的防禦，以阻止俄羅斯的戰爭，並確保歐洲自身的安全。

自從俄羅斯2022年的入侵以來，中間偏右的捷克政府一直基輔的堅定盟友。

隨著自稱是「川普主義者」的巴比斯(Andrej Babis)上個月贏得大選後，現任政府擔憂政策變化可能導致捷克停止供應烏克蘭上百萬枚彈藥。

利帕夫斯基在哥倫比亞舉行的歐盟-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟(CELAC)峰會場邊告訴法新社：「我們知道如果我們想要阻止俄羅斯，我們必須為此付出。」

這位即將卸任的外交部長補充說，巴比斯與他的盟友「正在討論停止彈藥計畫或限制它」。

曾在2017年至2021年擔任總理的巴比斯無法取得過半數席次，這代表它將與極右翼或疑歐派政黨協商組建政府。

巴比斯重新執政可能讓捷克與匈牙利和斯洛伐克結盟，這些國家都拒絕提供烏克蘭軍事援助或制裁俄羅斯。

捷克分享情報並供應彈藥給烏克蘭，以滿足北大西洋公約組織(NATO)要求的軍事支出額度，藉此對抗俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)和他的擴張主義野心。

利帕夫斯基說，他不認為巴比斯政府會脫離北約，因為它是「最終的安全提供者，並指導我們應該如何設計我們的防禦。」

利帕夫斯基警告，俄羅斯仍然把這個前蘇聯衛星國家視為「某種他們想要影響和竊取資源的領土」。

利帕夫斯基說，從這個角度來看，捷克的極右翼政府「將是送給普丁的一份大禮」。(編輯：鍾錦隆)