前總理查維斯尋求墨國庇護 祕魯政府宣布與墨西哥斷交

南美洲西部國家秘魯的政局持續動盪。上個（10）月，秘魯國會以「政治失能」為由，罷免總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），並且立刻由國會議長赫里（Jose Jeri）宣誓就職為臨時總統，但當地居民也因為國家長期腐敗、犯罪和經濟不安全等問題，在同月爆發全國性的抗議活動，而在這個月3日，秘魯外交部長狄齊拉則是在記者會中，宣布與墨西哥斷交。

秘魯外交部長狄齊拉（Hugo de Zela）表示，「有鑑於前任和現任的墨西哥總統，屢次干涉秘魯的內政，秘魯政府今日宣布，決定與墨西哥斷絕外交關係。」

狄齊拉表示，前總理查維斯在2022年12月，參與時任總統卡斯蒂約的解散國會計畫，而在2023年6月時入獄，被判處25年徒刑，他在今年9月保釋後，前往墨西哥大使館尋求政治庇護，並且獲得批准，秘魯才憤而斷交墨西哥。雖然查維斯否認一切指控，但秘魯政府認為墨西哥的舉動非常不友善，也更加劇兩國原本就緊張的關係。

狄齊拉指出，「事實上，墨西哥試圖將政變未遂的肇事者塑造成受害者，現實是我們秘魯人過著的，就是大家想要的民主生活。」

秘魯居民索薩說道，「我認為庇護查維斯是錯的，但我們又能怎麼樣呢？我們的國會已經崩潰了，除了明智的投票，我們無能為力，這是我們唯一應該呼籲所有秘魯人，都要去做的事情。」

秘魯前總統卡斯蒂約是在上任一年多時，試圖在被國會彈劾前，就先行解散國會，卻以失敗收場。卡斯蒂約是在與家人前往利馬的墨西哥大使館尋求庇護時被捕，並且被控叛亂罪和濫權，須面臨34年的徒刑。卡斯蒂約目前羈押中，而他的妻子和子女則是獲得墨西哥的政治庇護後，秘魯政府將墨西哥駐秘魯大使驅逐出境。