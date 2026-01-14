前總統尹錫悅遭求處死刑 介文汲：南韓給台灣上了一課

南韓檢方13日以內亂頭目嫌疑向法院求處前總統尹錫悅死刑，前駐紐西蘭代表介文汲表示，南韓社會展現對是非與正義的追求，求重刑嚴懲尹錫悅，也給台灣上了一課，當權者弄權就是這個下場。不過大陸多名南韓研究專家認為，尹錫悅最終被判處死刑的可能性不高。

介文汲。(圖/中天新聞)

介文汲在今（14）日中天節目「中天辣晚報」中質疑，南韓內部有什麼巨大的不公不義，需要尹錫悅在承平時代實施戒嚴？等於把國家長期置於一人專制的情況下。

介文汲認為，需要詳細研究南韓特檢組的起訴書，了解求處死刑的原因。他說，尹錫悅可能把很多事情看得太簡單，跟律師團還在一副很嘲笑、很不嚴肅的面對這個問題。但如果從人民、國家的角度來看，若不嚴懲以儆效尤，國家恐被帶到萬劫不復的境地。

尹錫悅遭求處死刑。(圖/路透社)

介文汲表示，南韓只不過是在野黨對執政者的很多預算不通過、很多人事案不通過而已，這是尹錫悅個人領導的問題，有必要把所有的南韓民眾都拖進去嗎？他認為，如果執行不當，社會將動盪不安，因此這個求刑背後是有深刻的道理。

介文汲指出，尹錫悅自己是檢察官出身，知法犯法更可惡，基本上是在玩弄法律。從之前看到的訊息顯示，尹錫悅的國防部長為什麼也被判刑，因為都是尹錫悅的親信，尹錫悅在這些人事任命的時候，就已經有一些起心動念了，當然應該得到更嚴重的懲處。

介文汲表示，南韓這個國家對是非、正義的追求確實很強烈，他認為韓國的民族性是這樣。在日本統治的時期，韓國有安重根這些烈士，追求的就是一種公理正義。

介文汲指出，尹錫悅並不孤單，南韓總統是古今中外最危險的職位，下了台幾乎九成通通要進監獄。尹錫悅過去是把別人送進監獄，現在換自己了。尹錫悅的很多檢察官小兄弟就會說，當年尹錫悅這麼義正嚴詞、道貌岸然，現在犯了這些事情，當然法律要有更嚴厲的懲處。

介文汲強調，南韓社會已經給尹錫悅上了一課，尤其給台灣上了一課，當權者弄權就是這個下場。

