前總統府資政趙守博今辦學術新著發表 蕭萬長、施振榮到場致意祝賀 17

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

前總統府資政、前行政院勞委會主委趙守博教授，於今(31)日在台北市國立台灣師大進修推廣學院舉辦其最新學術著作《國際勞動法暨國際勞工組織析論_國際勞動法、國際勞工組織、暨相關重要勞工問題與全球化之國際勞動法規範的分析與論述》新書發表會。趙守博表示，台灣已進入超高齡社會，希望所有老人都能享受人生，快快樂樂地優雅老化

活動現場有台大醫院李源德前院長、國立政大前校長和行政院陸委會前主委張京育、前監察委員和實踐大學董事長謝孟雄、全國商業總會前理事長張平沼、前勞委會主委王如玄、前農委會主委陳保基、審計部前審計長林慶隆、國立中山大學前校長劉維琪、前法務部長曾勇夫、前大法官黃虹霞等政、商、學界及相關各界人士暨工商企業負責人近百人受邀參加。

廣告 廣告

前總統府資政趙守博今辦學術新著發表 蕭萬長、施振榮到場致意祝賀 19

特別的是，前副總統蕭萬長特別前來向趙守博致意，宏碁電腦董事長施振榮亦到場致意和祝賀。此一新書發表會亦同時辦理「勞工權益保障國際化暨人力資源發展研討會」，分別由趙守博、王如玄及健行科大前校長李大偉博士就相關議題發表報告。

趙守博致詞說明，他撰寫這本新書的動機及經過及新書內容。他回憶起於2022年頭部撞傷因而接受腦部手術康復之後，很多親友一直給他關心和祝福，至為感激；而他能在腦部手術康復後以快滿85歲的年齡完成這本有34萬多字、總共有640多頁的學術新著，內心更是滿懷惜福和感激之情。他想藉此新書發表會向所有關心他及給他祝福的親友表示衷心的感謝。

趙守博提及，這本新書共有12篇，分別就國際勞動法與國際勞工組織，職業安全與衛生和職業病、國際移工、全球化、工資與工時、童工與女工、勞工團結權與集體協商權和工會組織、勞資爭議及其處理機制、罷工權的保障與規範、公部門員工罷工問題、就業安全與人力資源發展，以及人口老化與老年勞工等主題加以分析、探討和論述。

趙守博新書自序寫到，願世界所有受僱者、勞工都能享有符合國際標準之權益和福祉的保障。此外，蕭萬長、謝孟雄、李源德等應邀在新書發表會致詞的貴賓以及與會的人士，都一致高度推崇和肯定趙守博撰寫完成此一新書所展現的生命力、毅力和對學術研究的認真及堅持。趙守博也在今天的新書發表會也特別唱了幾首國台語老歌，及表演薩克斯風獨奏與大家同樂。

照片來源：趙守博提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

《衛廣法》修法無回溯中天？ 鄭正鈐舉「這條文」批NCC混淆

羅智強陪掃街讚子弟兵有北桃經驗 何元楷：一定不辜負期待

【文章轉載請註明出處】