前總統甘迺迪外孫女罹癌 只剩1年壽命
遇刺身亡的約翰‧甘迺迪(John F. Kennedy)總統的外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schlossberg)，在「紐約客」(The New Yorker)撰文透露，她罹患末期癌症，醫生表示壽命可能只剩一年。
35歲的史洛斯柏格是甘迺迪總統女兒卡洛琳(Caroline Kennedy)與愛德溫‧史洛斯柏格(Edwin Schlossberg)夫婦所生。她患的是三號染色體倒位(Inversion 3)的急性骨髓性白血病(acute myeloid leukemia)，是一種罕見的基因突變。
史洛斯柏格在文章中指出，她是在去年5月25日生第二個孩子時被診斷出白血球數量過多，而接受進一步的檢驗。當被診斷出患了白血病，她最初的反應是無法相信，因她一向自認是最健康的人之一。
根據美國癌症協會(ACS)，急性骨髓性白血病是自骨髓而起，快速擴散至血液的一種癌症，其症狀是體重減輕、疲倦、發燒、夜汗與食慾大減。
史洛斯柏格在產下女兒之後，先是在紐約長老會醫院(Columbia Presbyterian)住院五周，待白血球數量降低之後返家接受化學治療。她後來又轉至斯隆凱特琳癌症紀念中心(Memorial Sloan Kettering )接受骨髓移植，50天後返家繼續接受治療。
今年1 月史洛斯柏格接受細胞免疫療法的臨床試驗。然而盡管積極接受治療，病魔仍是揮之不去。她寫道：「在最近一次治療中，醫生告訴我，他也許只能幫我維持一年的生命。我第一個念頭就是我的孩子們，他們的臉龐永遠在我心中，然而我卻不在他們的記憶之中。」
史洛斯柏格的親戚小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)是川普政府的衛生部長，她的弟弟、32歲的傑克‧史洛斯柏格，日前宣布角逐代表紐約市的聯邦眾議員，有線電視新聞網(CNN)報導，史洛斯柏格是甘迺迪直系親屬參選公職的第一例。
史洛斯柏格曾是紐約時報科學版的記者，主要撰寫氣候變遷與環境保護方面的報導。她這篇文章的發表，恰是她外祖父遇刺62周年紀念，她罹患癌症，為甘迺迪家族的悲劇又添一樁。
