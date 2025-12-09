前總統蔡英文為光電抱屈 黃國昌反問：妳跟古盛煇等人同台、弊案都在妳任內
民眾黨籍立委黃國昌反駁前總統蔡英文有關光電涉貪為「少數個案」說法稱，這是民進黨各派系大規模在分大餅。（圖片來源／黃國昌臉書）
前總統蔡英文發文稱，如果因為少數個案，光電產業遭到汙名化，停止發展綠能，將扼殺台灣經濟利益。民眾黨籍立委黃國昌則是秀出PTT簡報疏理光電弊案稱，這不是少數個案，而是民進黨各派系大規模在分大餅。
蔡英文指出，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。
前總統蔡英文參加全國綠能產業後援會成立大會，涉入弊案的洪傳獻、古盛煇、陳啟昱等人與其同台。（圖片來源／擷自黃國昌YT）
黃國昌則是在YT直播秀出PTT簡報先是反問，修法使環評變更嚴格，「但為何妳執政8年，不管在什麼地方設太陽光電都不用環評？請回答全臺灣人民。」
黃國昌批評，搞到山也光電板、海也光電板，破壞了多少好山好水和農田，連水庫都不放過，「繼續去破壞卻不用環評，請問這是正確的政策嗎？」
賺到爽歪歪都是民進黨綠能權貴，蔡英文都不知道？
另針對「少數個案說」，黃國昌以「吃相難看」回應稱，這是系統性、大規模，民進黨各個派系大家在搶，早就卡位卡好了，以納稅人繳的錢由台電一度電去買5、6、7元，搞到台電要破產，「賺到爽歪歪的，全部都是這些民進黨的綠能權貴。」
「一般人可以不知道，蔡英文前總統妳不能不知道。」黃國昌表示，蔡在2020年連任成功，參加全國綠能產業後援會成立大會時，站在旁邊的就是涉弊的聯合再生董事長洪傳獻、力暘光電總裁古盛煇、前台鹽綠能董事長陳啟昱等人。
「蔡英文有臉說在她任內就開始偵辦？都是等到2024年總統大選選完後，才開始清理。」黃國昌強調，這些弊案蔡英文8年內有傳有辦嗎？蔡清旭、蔡宗融為兄弟，在台南用爐碴地搞光電，全部都是在蔡英文任內。
蔡清旭、蔡宗融兄弟與英系大將郭再欽，在台南用爐碴地搞光電案涉弊。（圖片來源／擷自黃國昌YT）
黃國昌並表示，蔡英文請張景森寫農電共生政策時，張竟找洪傳獻來寫，「蔡英文都不知道？妳要騙誰呀？」
英系人馬破壞山坡地，2028年綠營下台把大尾抓出來
他並在查閱起訴書分析稱，三地集團鍾嘉村更與英系這兩位蔡氏兄弟，聯手進軍屏東開發屏鵝公路太陽光電發電場，結果因為免環評，竟讓51公頃的國家公園山坡地，開挖成光電特定專用區。
檢調調查發現，鍾嘉村涉違反證交法及特別背信罪，雄檢再將他與開陽能源董座蔡宗融聲押，高雄地院昨日則是裁定鍾嘉村繼續羈押禁見。
三地集團鍾嘉村與英系的蔡宗融聯手進軍屏東，開發屏鵝公路太陽光電發電場，涉弊被檢方偵辦，同時竟讓51公頃的國家公園山坡地，被開挖成光電特定專用區。（圖片來源／擷自黃國昌YT）
黃國昌質疑稱，另一個重點是土地開發費1千瓦飆到5000元，公司被搬走2億元，「都打點了誰，誰分走了？」、「真正在辦綠能貪腐，都是在追問土地開發費誰分走？」
「尚書大人好機靈，我們的檢調也知道，這兩個商人有稍微處理一下就好了，後面的千萬不要處理，處理會出大事。」黃國昌直言，他只是讓大家知道這件事情有多黑暗，但是檢調都在民進黨手裡而無法解決，他保證，2028年民進黨下台後，這些案子一定查得清清楚楚，「把後面大尾的全部抓出來。」
