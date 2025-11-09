前總統蔡英文第三度訪歐 將出席柏林自由會議

政治中心／綜合報導

就在副總統蕭美琴，結束訪歐行程，前總統蔡英文，也無預警宣布，將出發德國，參加柏林自由會議，消息令人振奮，其實蔡英文不只是首位卸任後訪歐的元首，這趟行程更是她第三度出訪歐洲國家，台歐關係明顯昇華，有學者分析一大原因是對岸造成。





前總統蔡英文第三度訪歐出席柏林自由會議 接棒蕭美琴！蔡臉書喊話「外交一棒接一棒」

副總統蕭美琴剛結束訪歐行程 前總統蔡英文緊接著宣布出發德國柏林自由會議（圖／蔡英文Ig）

前總統 蔡英文：「我們要出發了。」





前總統蔡英文，露出燦爛笑容，接棒副總統蕭美琴，踏上訪歐之旅，臉書喊話「外交一棒接一棒，不停歇。」

廣告 廣告

不過其實這一趟，已是蔡英文卸任後，第三度訪歐，就在蕭美琴結束IPAC年度大會後，蔡英文緊接著將出席柏林自由會議，其實早在去年10月，就先後到訪捷克、法國、比利時，同樣去過歐洲議會，今年五月，又到母校倫敦政經學院演說，以及造訪立陶宛及丹麥，登上哥本哈根民主高峰會。





前總統蔡英文第三度訪歐出席柏林自由會議 接棒蕭美琴！蔡臉書喊話「外交一棒接一棒」

台歐關係相比疫情前明顯增溫 外交部長林佳龍上任至今已4度出訪歐洲（圖／資料畫面）









這兩年，台灣政壇重要人物，頻頻在歐洲突破，外交部長林佳龍，上任後，也已四度探路，除了這回和副總統同行，去年11月他前往立陶宛、波蘭、歐洲議會，今年9月，更是二度訪歐，到過海牙策略研究中心、也參加華沙安全論壇，同一時間，國安會諮委徐斯儉，則分頭參訪北約總部，台歐關係相比疫情前，明顯增溫，儼然成為台灣外交戰的主旋律！

台大政治系副教授 陳世民：「2016年民進黨上任以後不再去講92共識

，讓這些歐洲覺得跟台灣的互動並沒有涉及到中國主權或干涉中國內政的問題，這些外交的突破，當然也會讓北京講出一些更嚴厲的言論，但這些更嚴厲的言論，很明顯你看過去幾個月這些歐洲國家的反應，其實你只是產生一個反效果。」

廣告 廣告

前總統蔡英文第三度訪歐出席柏林自由會議 接棒蕭美琴！蔡臉書喊話「外交一棒接一棒」

前總統蔡英文去年出訪歐洲 成為＂卸任元首訪歐＂第一人（圖／資料畫面）









昔日台歐關係，如今頗有進展，學者分析，背後台歐關係昇華，最大助攻者，就是極盡心思阻撓的中國，可說是替台灣送上外交大禮。

原文出處：前總統蔡英文第三度訪歐出席柏林自由會議 接棒蕭美琴！蔡臉書喊話「外交一棒接一棒」

更多民視新聞報導

保密到家！蕭美琴旋風訪歐驚艷全球 林佳龍曬謝志偉合照全網嗨翻

小英、台灣戰貓接力赴歐拚外交 蔡英文今晚啟程訪德

全球聚焦台灣！8日深夜啟程接力訪歐 蔡英文：外交是一棒接一棒

