前總統蔡英文臉書發文哀悼1219北捷攻擊 籲台灣守住善意與希望

北捷1219攻擊事件，民眾在悼念區悼念制止嫌犯的余姓男子。 圖：翻攝「臉書」蔡英文 Tsai Ing-wen粉絲專頁

[Newtalk新聞] 前總統蔡英文今（24）日在臉書粉絲專頁「蔡英文 Tsai Ing-wen」針對12月19日台北捷運隨機攻擊事件發文表達深切哀悼與關心。她寫道，近來台灣發生令人不安與心痛的事件，她向傷亡民眾與家屬致上最深的哀悼，感謝警消醫護的辛勞，更感謝每一位台灣人沒有放棄善意與信任。蔡英文最後祝福大家平安，也期盼台灣能在風雨中站穩腳步，維持「溫柔而堅強」的本質。

全文如下：

「近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件。我知道，許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重。

我想對傷亡的民眾與家屬，表達我最深切的哀悼與關心。我也想謝謝守護台灣人民的警、消、醫、護，各位辛苦了。我更要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任。

在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福我們所愛的人安好，也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。

台灣一直都是這樣走過來的。在困難的時候，我們選擇彼此扶持；在不安的時候，我們選擇守住希望。

願今晚的大家，一切心安、順遂。願明天的台灣，依然溫柔而堅強。」

貼文發布，網友留言表示，在悲傷時刻看到這樣的溫暖文字感到安慰，也呼籲社會團結面對挑戰。

12月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站周邊商圈發生嚴重隨機攻擊事件。27歲嫌犯張文先在台北車站M7、M8出口地下通道投擲煙霧彈，隨後持刀無差別砍刺路人，接著轉往誠品生活南西店周邊繼續犯案，造成3名民眾死亡、11人受傷，連同嫌犯本人墜樓身亡，總計4死11傷。

這是繼2014年鄭捷捷運隨機殺人事件後，台北捷運系統周邊再次發生類似重大暴力案件，引發社會極大震驚與恐慌。其中，一名57歲見義勇為的余姓男子試圖上前制止嫌犯，卻不幸遭刺身亡，其英勇行為獲各界高度肯定；台北市政府在台北車站M7出口及誠品南西店外設置悼念區，民眾自發獻花、點燭祈福，場面哀戚而溫暖。這起事件再度凸顯無差別攻擊對社會安全的嚴峻挑戰，社會各界呼籲政府持續檢討大眾運輸及公共空間防範機制，讓台灣在經歷此番風雨後，仍能如蔡英文所期許，溫柔而堅強地繼續前行。

