前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重

民進黨台南市長黨內初選民調將屆，由立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，近期不斷被質疑「跑票叛黨」的陳亭妃，獲前總統陳水扁力挺，陳亭妃今更再度上陳水扁廣播節目專訪，對此，林俊憲今在後壁成立後援會，會前受訪表示，「會尊重阿扁總統！」。

針對前總統陳水扁表態支持陳亭妃角逐下屆台南市長，更不諱言「期待首位台南女市長誕生」，立委林俊憲今日受訪時表示「尊重」，他指出，陳亭妃長期擔任阿扁基金會董事，兩人關係深厚且特殊，因此「阿扁表態支持陳亭妃，他完全尊重」。

林俊憲也說，現在有3位立委及20多位議員陪同他站台，台南黨公職更展現高度團結，並重申「民進黨最怕就是不團結」，唯有黨內團結一致，才能在未來的選戰中擊敗國民黨，守住台南。

