前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重
民進黨台南市長黨內初選民調將屆，由立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，近期不斷被質疑「跑票叛黨」的陳亭妃，獲前總統陳水扁力挺，陳亭妃今更再度上陳水扁廣播節目專訪，對此，林俊憲今在後壁成立後援會，會前受訪表示，「會尊重阿扁總統！」。
針對前總統陳水扁表態支持陳亭妃角逐下屆台南市長，更不諱言「期待首位台南女市長誕生」，立委林俊憲今日受訪時表示「尊重」，他指出，陳亭妃長期擔任阿扁基金會董事，兩人關係深厚且特殊，因此「阿扁表態支持陳亭妃，他完全尊重」。
林俊憲也說，現在有3位立委及20多位議員陪同他站台，台南黨公職更展現高度團結，並重申「民進黨最怕就是不團結」，唯有黨內團結一致，才能在未來的選戰中擊敗國民黨，守住台南。
更多udn報導
男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀
退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產
最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死
迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 71
廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光
樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 7
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 36
吳子嘉爆韓國瑜不選2028！沈富雄預言結果
[NOWnews今日新聞]針對2028年總統大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11月23日透露，立法院長韓國瑜曾跟朋友私下表示不會參選2028，因為韓國瑜是外省人，而「選總統一定要台灣人選才會上」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 88
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 天前 ・ 5
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 37
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 1
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 20
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 72
離婚夫妻最佳典範！小禎同框李進良認了曾埋怨：分開絕非單方面問題
【緯來新聞網】以藝人小禎與整形醫師李進良儘管已於2020年結束13年的婚姻，但兩人分開後依舊維持密切緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
IU、朴寶劍降臨高雄超親民！CORTIS首次來台全員帥氣亮相
一年一度的AAA頒獎典禮本屆首度移師高雄舉辦，將於明（6）日起一連兩天在高雄國家體育場盛大登場，大批藝人陸續抵台，包含朴寶劍、IU、潤娥、男團Stray Kids以及新人團體CORTIS都已經降臨高雄台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
林志玲迎51歲生日長這樣！被兒捧臉喊「媽媽卡哇伊」瞬間融化她的心
女星林志玲被封為「台灣第一名模」，嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）後育有一子，昨（29日）她迎來51歲生日，不過保養極佳的她，完全看不出真實歲數，而林志玲先前受訪時，也大方分享投入家庭後的轉變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 天前 ・ 22
BTS柾國、aespa Winter被抓包疑似「情侶刺青」！HYBE、SM罕見沉默
南韓天團BTS（防彈少年團）成員田柾國與人氣女團aespa成員Winter（金珉廷）近期因「疑似同款刺青」傳出曖昧緋聞，話題迅速攻佔韓網熱搜，韓媒也跟進報導。不少網友翻出照片、提出各種比對線索，雙方經紀公司卻罕見保持沉默，讓這段戀愛疑雲愈演愈烈。太報 ・ 1 天前 ・ 1
黃豪平穩交4年爆爭執 「直男思維」熊熊一聽直接點破盲點
黃豪平與演員周宇柔交往4年，兩人雖說不常高調放閃，但也不避諱提及彼此，感情相當穩定。兩人相處免不了有磨合的時候，黃豪平最近就在節目《戀愛熊天秤》透露，自己的一些「直男行徑」經常讓女友感到無奈，尤其兩人一起出門時更容易引發小爭執。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話