前總統陳水扁從廣播轉戰電視 預計明年初播出「總統鏡來講」助攻綠營2026大選
[Newtalk新聞] 電子媒體《上報》今天（3日）獨家揭露，前總統陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目「總統鏡來講」，預計明年初正式播出。節目製作團隊已開始籌備，首波邀約對象鎖定民進黨提名2026縣市長大選候選人，旨在透過對談製造話題，強化綠營在南台灣的選戰聲勢。消息一出，引發綠營內部熱議，有人視為陳水扁延續話語權的助力，也有人擔憂其官司未決恐為總統賴清德增添特赦壓力。
陳水扁目前於《微微笑廣播網》主持「有夢上水」節目，已完成258集錄製，近期專訪前內政部長顏萬進，還原2000年總統大選過程，包括透過顏萬進邀蔡英文授課及訪日密會日本政壇謀略家小澤一朗的往事。節目中，他亦表態支持爭取民進黨高雄市長、台南市長黨內初選的邱議瑩與陳亭妃，展現對南台灣綠營的強大影響力。綠營文宣人士私下透露，此次升級電視節目「比廣播更有看頭」，預期將進一步鞏固陳水扁在基層的號召力。
「總統鏡來講」是陳水扁從廣播轉戰電視的關鍵一步，他與鏡媒體集團領導人、《鏡周刊》社長裴偉素有交情，早於2022年接受鏡電視「調查報告」專訪，並在《鏡周刊》開設「名家現場」專欄。近期專欄文章，他評析大罷免失敗後的綠營風波，稱立院黨團總召柯建銘為「阿扁非常推崇信任的黨團最高領導人」，並以「沒有共識的九二共識」為題，解析藍綠兩岸立場差異，包括國民黨新主席鄭麗文回應中共賀電提及「炎黃子孫」的爭議，回溯自身就職演說時對岸的類似期待。
綠營內部對此舉看法分歧。陳水扁卸任後持續政治發聲，尤其在大罷免失敗後，蔡英文重啟「想想論壇」捍衛執政政策，他亦積極作為，維持在綠營的影響力。然陳水扁官司仍未結案，2024大選中賴清德修法導致其子陳致中無法參選，陳水扁雖公開稱開節目「是要幫賴清德」，但綠營中人擔心此舉將放大曝光度，讓賴清德面臨特赦難題更為棘手。鏡媒體集團強調，節目將聚焦時事深度對談，絕非政治宣傳。
此消息由《上報》獨家揭露，《鏡電視》方面尚未正式回應播出細節。陳水扁的媒體布局，預料將為2026地方選戰注入新變數，尤其在南台灣選情膠著之際。
