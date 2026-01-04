前總統陳水扁新節目臨時喊卡 自爆：卓榮泰下令不准播

前總統陳水扁爆料，自己的新節目被行政院長卓榮泰喊卡。（圖：陳水扁臉書）

前總統陳水扁近來頻繁透過社群平台發聲，日前更宣布與《鏡電視》合作推出全新網路節目《總統鏡來講》，消息曝光後立即引發政壇與輿論高度關注，不過就在今天（4日）即將播出首集之際，陳水扁突然透過臉書以「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」為題，爆料節目喊卡。

前總統陳水扁今天清晨突在社群平台發文表示，原定當天首播的節目已臨時取消。他指稱，雖然相關單位同意線上播出，但接獲矯正署長來電轉述，行政院長卓榮泰已下令不准播出，否則將撤銷保外就醫資格，就是要「抓阿扁回籠」。陳水扁也為節目無法如期推出向支持者致歉。對此，《鏡電視》回應表示，尊重陳水扁本人的考量，已暫停原訂播出安排，一切將以主持人意願為優先。

事件持續延燒至政壇，國民黨立委王鴻薇質疑，陳水扁的說法凸顯執政黨兩大爭議，一是司法是否遭政治力介入，保外就醫的去留似乎取決於政治高層態度；二則反映民進黨內部角力，不願讓陳水扁再度累積政治影響力。她指出過去陳水扁曾主持廣播、開直播，如今卻對政論節目設下紅線，究竟是司法標準還是政治考量，外界自有公評。