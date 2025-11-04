前美國副總統錢尼84歲逝世 小布希時代美國入侵伊拉克推手

美國前副總統錢尼在3日晚間逝世，享壽84歲。

美國前副總統錢尼在3日晚間去世，享壽84歲。錢尼在美國前總統小布希執政時期擔任副總統，曾是美國「反恐戰爭」主要策畫者、2003年美國入侵伊拉克的主要推手之一，歷史學家認為他是美國歷史上最有權勢的副總統。

綜合《路透》、英國廣播公司（BBC）等外媒報導，錢尼的家人在聲明中指出「美國第46任副總統錢尼於11月3日去世，享受84歲」，死因是肺炎與心血管疾病的併發症。 錢尼成年後大半人生都為心血管疾病所苦，多次心臟病發作，但他依然活躍，2012年接受心臟移植後過了多年退休生活。

錢尼家屬說：「錢尼是一個偉大而善良的人，教導子孫熱愛我們的國家，並帶著勇氣、光榮、愛、仁慈及熱愛飛蠅釣的心過生活。」並表示：「我們無比感激錢尼為我國所做的一切，也非常幸運能愛他，並被這位高尚的偉人愛護。」

錢尼在2001年至2009年期間擔任美國副總統，他是2003年美國入侵伊拉克的主要推手，儘管美軍事後並未在伊拉克找到「大規模殺傷性武器」，不過錢尼在之後的歲月裡堅稱，根據當時的情報以及伊拉克總統海珊最後垮台的結局，美軍攻打伊拉克是正確的決定。