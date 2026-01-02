即時中心／黃于庭報導

為達武力統一目的，中國近年持續以武力恫嚇，滲透法段也更加無孔不入，「第五縱隊」持續進行低強度認知作戰，顯然已對台灣國安造成危害。對此，前美國防部官員胡振東近日接受專訪時示警，這些人會讓台灣社會出現失敗主義心態，降低台灣民眾的抗敵意志。

有關第五縱隊恐造成台灣國防最大漏洞，胡振東強調，他看不到中國在台海戰爭有贏的可能性；除非，中國在開戰前造成台灣內部嚴重破壞，第五縱隊可以製造混亂、破壞基礎設施，戰前、戰時擾亂國軍防衛台灣，這是最危險的。

「認知作戰是第五縱隊的作戰型態，現在就在運作」，胡振東表示，有些人上電視節目當網紅、意見領袖，或是出現在地方座談會，散播種種錯誤資訊，如「抵抗是徒勞的」、「如果反抗，等中國接管後就會死」等言論，這會讓台灣社會出現失敗主義心態，降低台灣民眾的抗敵意志。

不僅如此，胡振東示警，戰時第五縱隊可能會摧毀配電網、在水中下毒、使用無人機攻擊軍用設施，或是從任何建築物屋頂放出某種無人機，他們所造成的破壞遠大於任何飛彈，畢竟飛彈可以防禦，但是無法防禦心理思想。

胡振東憂心地說，第五縱隊在台灣內部活動，日復一日執行低強度認知作戰，甚至讓民眾無法察覺，且他們正在花大筆金錢收買台灣與美國的網紅、意見領袖，這些錢在海外交付存放，因此很難追查，不過相關單位已經著手調查公開讚揚中國的人等。

此外，胡振東指出，這些人可能不覺得自己是第五縱隊，不過他們就是，「如果被敵人所用，你就是第五縱隊不是嗎？」。他進一步說道，要是台灣自我防衛決心被第五縱隊削弱，別人就不會幫助台灣，這就是事情關鍵，也是中國唯一能攻陷台灣的方法。

至於若中國接管台灣後，當第五縱隊任務執行完成，失去利用價值後，他們在別人眼裡是叛徒，最先被清算、除掉的就是這群人，「我希望他們好好想想正在做的事情」。

原文出處：快新聞／前美國防部官員示警了！台灣「這類人」製造混亂、危害國安

