前美官員：大陸表達對軍售憤怒

大陸29日起展開圍台軍演，外界普遍將此視為北京對台施壓的最新動作，前美國國務院官員卻認為，軍演的「主要受眾」並非台灣民眾，而是美國、川普與日本。日本學者則研判，演習時間早已排定，無關軍售或日本，但考量中方需為明年川習會鋪路，演習或在年底前告終。

美國前副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）在接受BBC專訪時指出，這次軍演的政治訊號，重點在於向華府與東京傳達大陸的立場。她表示，北京藉由軍演「向美國對台軍售表現憤怒與決心」，因為軍售內容已不再僅限防禦性裝備，而開始納入可用於打擊陸方的進攻性武器。

謝淑麗同時點出，美國內部開始質疑川普的保台承諾不如歷任總統。她認為川普奉行「交易式外交」，不排除為了換取經濟利益，調整或縮減美國對台灣的承諾。

智庫太平洋論壇兼任研究員尼爾（Alexander Neill）則向BBC表示，這次演習的核心目標，是展示解放軍的海空作戰能力。因此川普說法並不算錯。不過，川普若認為自己與習的交情能撼動北京對台立場，就是在自欺欺人。

笹川平和財團主任研究員山本勝也向《朝日新聞》分析，這次大規模演習其實早在規畫中。因為如此大規模行動需長時間準備，所謂因軍售或「外部勢力干預」而臨時啟動說法，更像事後加上的理由。

山本勝指出，近來美國國會通過涉台法案、日本首相就「台灣有事」發表國會答辯，以及賴政府的政策動向，北京認為日美台正形成連動對陸施壓的態勢，警戒隨之升高。

大陸軍方近月頻繁出動，包括將航母戰鬥群派往太平洋、與俄共同派遣轟炸機在日本周邊飛行等。山本勝形容，此次圍台演習正是一系列動作的「集大成」。他並預期，基於為明年川習會鋪路的考量，相關高強度演訓很可能在年底前告一段落。

此次演習的地理範圍亦反映其對外牽制意圖。山本勝指出，解放軍在台灣東側的演訓區域，已前所未有地貼近本島，意圖向台灣社會製造「隨時可能被封鎖」的壓力。