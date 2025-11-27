前美聯社攝影師重現1963愛爾蘭影像 記錄消逝的時代

一批1963年拍攝的愛爾蘭珍貴黑白照片近日於柏林愛爾蘭大使館展出，拍攝者為現年85歲的德國攝影師恩德利赫(Diether Endlicher)。恩德利赫在美聯社任職超過四十年，曾記錄奧運、戰爭與多項全球重大事件。這些照片原本塵封在他家閣樓，直到近期整理檔案時重現天日。

當時年僅22歲的恩德利赫，開著一輛小型Fiat 500與朋友從德國一路前往愛爾蘭西岸，並搭上一艘無動力帆船前往阿倫群島(Aran Islands)的伊尼什曼島(Inishmaan)。他所見的島上生活幾乎停留在前工業時代：農民用石頭脫穀、漁民以傳統方式作業、婦女用驢車運送牛奶，島上尚無電力，多數居民也不會說英語。當地人多不願被拍攝，使這批影像更顯珍貴。

這些照片展現當時愛爾蘭的日常景象，包括市集、宗教儀式、殘破修道院、無電力的家庭與首次看到電視的孩子們，呈現一個即將被現代化取代的世界。愛爾蘭駐德大使柯林斯(Maeve Collins)表示，作品細節動人，深具歷史價值。

恩德利赫後來成為國際重大事件的見證者，從1972年慕尼黑奧運恐攻、以色列與加薩衝突、蘇聯解體到1991年波灣戰爭，都可見他的足跡。回顧在美聯社四十多年職涯裡所面對的危險，恩德利赫表示，他深信拍照紀錄、見證發生的一切，是十分必要的。

恩德利赫的家人近日陪同他出席大使館舉辦的致敬活動。他表示，很高興這些早已被遺忘的影像如今能被看見並獲得肯定。