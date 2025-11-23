前美艷港星李婉華左眼失明半年！揭視網膜湧裂孔康復歷程
57歲的前港星李婉華曾以美艷的外貌而聞名，擁有「最美三級片女星」稱號，近期在社交媒體上分享她兩年前左眼失明的經歷。她透露，當時她以為只是因為休息不足導致視力模糊，實際上卻是視網膜出現裂孔。她在影片中回憶，失明的初期出現了飛蚊症和閃光，隨後視力逐漸模糊，眼前甚至有一層灰色薄霧。最終，她在一次醒來後發現左眼幾乎完全失去視力，視線中出現一個黑色橢圓形的遮擋。
李婉華急忙就醫，初診的醫生擔心她會失明，建議她轉院。經過多次檢查和治療後，才確定是視網膜裂孔，差點延誤治療，隨後便開始用藥治療。經過半年努力，她的視力終於有所好轉，形容這段康復過程如同「窗簾慢慢打開」，最終重見光明。她也提醒大家，若視力出現異常，一定要及時就醫，千萬別輕忽！
57歲前港星李婉華，曾主演《致勝鮮師》、《刺馬》等台劇，還有《鬼迷心竅》、《至尊三十六計之偷天換日》等電影。她曾與吳鎮宇及「最帥展昭」何家勁交往，2003年與股票經紀人李守正結婚後，低調移居加拿大。
