前美軍探訪台灣民間防衛實力 「美國叔叔」實測T91訓練槍給正面肯定

出身台灣的美國前空軍軍官胡振東日前與居住台灣的前美國陸軍退役軍官「Uncle Topher美國叔叔」YouTuber一同前往台灣中部，體驗民間廠商自行研製的T91電動訓練槍。對於海軍陸戰隊退役的廖英熙，40年來將玩具槍成功外銷歐美，近年來致力於推動全民國防教育、射擊訓練等的努力印象深刻，「美國叔叔」Topher也同意，推廣射擊訓練有助強化台灣的防衛韌性。廖英熙並透露，正在爭取承辦「總統盃」全國射擊大賽，希望扎根射擊運動，強化全民國防與防衛韌性。

長期居住台灣的美國陸軍退役軍官克里斯多福・克利福德（Christopher Clifford），以「Uncle Topher 美國叔叔」為名，擁有近15萬人訂閱的YouTube頻道，外號Topher的克利福德，為美國陸軍精銳部隊第101空降師（101st Airborne Division (Air Assault)）退役，曾參與進軍伊拉克的軍事行動。「Uncle Topher 美國叔叔」本週二與前美國國防部官員、前空軍軍官胡振東（Tony Hu）一同受邀前往彰化的怪怪公司總部，親自體驗已經獲得國內外多個軍警單位採用的電動訓練槍與電子靶設備，了解台灣民間的防衛韌性實力。

廖英熙1986年成立怪怪貿易公司（G&G Armament）已有40年，原本在台北製造銷售空氣軟槍（Air Soft Gun），即以電動機或是壓縮氣體推動塑膠彈丸BB彈，又稱「玩具槍」。後來廖英熙考慮到彰化縣伸港鄉，是全台灣小五金的產業聚落發展最蓬勃的地點，因此將工廠與總部設立在此，發展出更多擬真的空氣軟槍，成為世界各國愛好射擊運動的選擇，甚至可以用空氣軟槍來彌補實彈訓練的限制，提供更經濟、安全更方便的訓練模擬方式。

怪怪貿易公司董事長廖英熙親自展示電動軟槍（AEG）為基礎的T91訓練槍，其尺寸與重量比照軍備局205廠研製的國軍制式T91步槍，可供後備軍人與有志從軍者模擬訓練。郭宏章攝

市面上的低動能「空氣軟槍」，不論是電池驅動的電動槍（Airsoft Electric Gun, AEG）或是「氣體反衝氣動槍」（Gas Blow Back, GBB），多數均以發射直徑6公厘（mm）的塑膠圓形彈丸，也簡稱為BB彈，每一顆BB彈的彈丸重量約在0.2-0.3公克（g），槍口初速在規範的速度以內，限制槍口動能在1至1.5焦耳（0.74—1.11英尺·磅）以內，是不具殺傷力的。

廖英熙目前為了推廣全民國防教育，考量目前後備軍人射擊訓練都是以國軍建制武器T91戰鬥步槍為主，因此研製以電動空氣軟槍（AEG）為基礎的T91電動訓練槍（T91 Training Rifle），以高電量的充電電池推動BB彈，並同時發展一套多功能電子靶系統，進行模擬射擊訓練。而且多功能電子靶已經發展到第二代，電子鋼靶並有可見光及不可見光的型式。

台灣知名空氣軟槍公司怪怪貿易研發的多功能電子靶第二代，可整合電動軟槍T91訓練槍進行訓練，增進肌肉記憶，接軌後備軍人T91步槍訓練。郭宏章攝

怪怪公司研發人員指出，多功能電子靶系統採用感應式觸發，當BB彈打到一個圓形感應靶上，具有一定的力量時，就會被記錄為擊中。而每一個電子感應靶與控制器之間距離150公尺，透過藍牙無線技術連結，若加上中繼站後，每個靶還可以延伸距離，能夠模擬整個實彈靶場達到300公尺以上，甚至模擬野戰接戰的距離，採遙控方式可以整體進行訓練，更能節省訓練教官的人數與負荷。

廖英熙甚至著手正在打造一輛行動射擊訓練車，將多功能電子靶等射擊訓練器材裝在一輛中型廂型車內，在車上就可以進行基本射擊訓練，無需大費周章的裝設場地與防護設備，今年內裝配完成後，行動訓練訓練車將公開展出。

包括胡振東與Topher也在怪怪公司總部內的室內射擊場地體驗T91訓練槍與GBB手槍，射擊BB彈，並挑戰25宮格多功能電子靶，美軍101空降部隊退役的Topher給予T91訓練槍相當好的評價。退役多年都未射擊的胡振東，也逐漸克服視力上的習慣後，也能夠以T91訓練槍發射BB彈順利上靶。

由於先前怪怪公司在2023年舉行世界盃極限射擊競賽中，台灣的15歲好手張淋翔，以6秒79打完25宮格，創下世界紀錄。但如果是利用25宮格的電子靶來訓練，一般合格的射手用電動的T91訓練槍打完25個靶，應該要多快？

廖英熙指出，台灣有約40萬名後備軍人，可以在兩年內訓練好，百分之一可進入到15秒內，百分之二可在20秒內，百分之50可以到30秒內，經過這樣的訓練，再去打真槍實彈，也會無縫接軌，

前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）體驗T91訓練槍後與怪怪公司董事長廖英熙合影。郭宏章攝

熱切希望推動全民國防、扎根射擊能力的廖英熙說：「我們要的就是量，20萬人射擊步槍有一定水準的時候，全民國防就到位了，因為所有防線只有你一個人打得很準，沒有用。你的朋友（戰友）一定要也打得很準，整體防衛戰線才能很穩固，敵人就攻不破。」

廖英熙強調，當然民眾後面的心理建設很重要，民眾一定要一致對外，做好整個全民國防的建構。因此，廖英熙也模擬戰場接戰情境，研發能夠自動回擊的射擊系統，如果在模擬戰術射擊訓練的情境下，系統感應到訓練人員沒有在一定時間內對標靶射擊的話，接著可以自主射擊的電動機槍，就會在系統啟動下，感應到訓練者的位置發動自主射擊，直到受到攻擊的受訓者對正確靶位射擊後，狀況才會解除。

獲邀擔任總統府全民防衛韌性委員會委員的廖英熙，提出「總統盃全國射擊大賽」建議書，盼舉辦全國競賽，推廣T91訓練槍的射擊訓練。郭宏章攝

由於廖英熙受邀成為總統府全社會防衛韌性委員會的委員，「我建議總統，以電動訓練槍與電子靶系統來接軌真槍的訓練，要採用APP來管理，每一人的射擊訓練都經過APP來紀錄，打了幾發，打了多少時間，成績如何，還有進步的曲線，不只個人而已，還是整個單位都有，未來甚至總統都可以在雲端看到整體的訓練資料，而且這沒辦法作假，是最重要的一點。」廖英熙說。

廖英熙上個月已提出一份「總統盃全國射擊大賽的建議書，在總統府全社會防衛韌性委員會開會時提報，希望能夠在全國各地舉辦電動訓練強的射擊比賽，推廣全民國防，讓T91模擬步槍的射擊訓練，能夠向下扎根，只要拿得起約3公斤的電動槍先練習手感與養成射擊習慣，就有機會成為最強的守護國土的戰隊。

