前美軍探訪台灣民間防衛實力 「美國叔叔」實測T91訓練槍給正面肯定
出身台灣的美國前空軍軍官胡振東日前與居住台灣的前美國陸軍退役軍官「Uncle Topher美國叔叔」YouTuber一同前往台灣中部，體驗民間廠商自行研製的T91電動訓練槍。對於海軍陸戰隊退役的廖英熙，40年來將玩具槍成功外銷歐美，近年來致力於推動全民國防教育、射擊訓練等的努力印象深刻，「美國叔叔」Topher也同意，推廣射擊訓練有助強化台灣的防衛韌性。廖英熙並透露，正在爭取承辦「總統盃」全國射擊大賽，希望扎根射擊運動，強化全民國防與防衛韌性。
長期居住台灣的美國陸軍退役軍官克里斯多福・克利福德（Christopher Clifford），以「Uncle Topher 美國叔叔」為名，擁有近15萬人訂閱的YouTube頻道，外號Topher的克利福德，為美國陸軍精銳部隊第101空降師（101st Airborne Division (Air Assault)）退役，曾參與進軍伊拉克的軍事行動。「Uncle Topher 美國叔叔」本週二與前美國國防部官員、前空軍軍官胡振東（Tony Hu）一同受邀前往彰化的怪怪公司總部，親自體驗已經獲得國內外多個軍警單位採用的電動訓練槍與電子靶設備，了解台灣民間的防衛韌性實力。
廖英熙1986年成立怪怪貿易公司（G&G Armament）已有40年，原本在台北製造銷售空氣軟槍（Air Soft Gun），即以電動機或是壓縮氣體推動塑膠彈丸BB彈，又稱「玩具槍」。後來廖英熙考慮到彰化縣伸港鄉，是全台灣小五金的產業聚落發展最蓬勃的地點，因此將工廠與總部設立在此，發展出更多擬真的空氣軟槍，成為世界各國愛好射擊運動的選擇，甚至可以用空氣軟槍來彌補實彈訓練的限制，提供更經濟、安全更方便的訓練模擬方式。
市面上的低動能「空氣軟槍」，不論是電池驅動的電動槍（Airsoft Electric Gun, AEG）或是「氣體反衝氣動槍」（Gas Blow Back, GBB），多數均以發射直徑6公厘（mm）的塑膠圓形彈丸，也簡稱為BB彈，每一顆BB彈的彈丸重量約在0.2-0.3公克（g），槍口初速在規範的速度以內，限制槍口動能在1至1.5焦耳（0.74—1.11英尺·磅）以內，是不具殺傷力的。
廖英熙目前為了推廣全民國防教育，考量目前後備軍人射擊訓練都是以國軍建制武器T91戰鬥步槍為主，因此研製以電動空氣軟槍（AEG）為基礎的T91電動訓練槍（T91 Training Rifle），以高電量的充電電池推動BB彈，並同時發展一套多功能電子靶系統，進行模擬射擊訓練。而且多功能電子靶已經發展到第二代，電子鋼靶並有可見光及不可見光的型式。
怪怪公司研發人員指出，多功能電子靶系統採用感應式觸發，當BB彈打到一個圓形感應靶上，具有一定的力量時，就會被記錄為擊中。而每一個電子感應靶與控制器之間距離150公尺，透過藍牙無線技術連結，若加上中繼站後，每個靶還可以延伸距離，能夠模擬整個實彈靶場達到300公尺以上，甚至模擬野戰接戰的距離，採遙控方式可以整體進行訓練，更能節省訓練教官的人數與負荷。
廖英熙甚至著手正在打造一輛行動射擊訓練車，將多功能電子靶等射擊訓練器材裝在一輛中型廂型車內，在車上就可以進行基本射擊訓練，無需大費周章的裝設場地與防護設備，今年內裝配完成後，行動訓練訓練車將公開展出。
包括胡振東與Topher也在怪怪公司總部內的室內射擊場地體驗T91訓練槍與GBB手槍，射擊BB彈，並挑戰25宮格多功能電子靶，美軍101空降部隊退役的Topher給予T91訓練槍相當好的評價。退役多年都未射擊的胡振東，也逐漸克服視力上的習慣後，也能夠以T91訓練槍發射BB彈順利上靶。
由於先前怪怪公司在2023年舉行世界盃極限射擊競賽中，台灣的15歲好手張淋翔，以6秒79打完25宮格，創下世界紀錄。但如果是利用25宮格的電子靶來訓練，一般合格的射手用電動的T91訓練槍打完25個靶，應該要多快？
廖英熙指出，台灣有約40萬名後備軍人，可以在兩年內訓練好，百分之一可進入到15秒內，百分之二可在20秒內，百分之50可以到30秒內，經過這樣的訓練，再去打真槍實彈，也會無縫接軌，
熱切希望推動全民國防、扎根射擊能力的廖英熙說：「我們要的就是量，20萬人射擊步槍有一定水準的時候，全民國防就到位了，因為所有防線只有你一個人打得很準，沒有用。你的朋友（戰友）一定要也打得很準，整體防衛戰線才能很穩固，敵人就攻不破。」
廖英熙強調，當然民眾後面的心理建設很重要，民眾一定要一致對外，做好整個全民國防的建構。因此，廖英熙也模擬戰場接戰情境，研發能夠自動回擊的射擊系統，如果在模擬戰術射擊訓練的情境下，系統感應到訓練人員沒有在一定時間內對標靶射擊的話，接著可以自主射擊的電動機槍，就會在系統啟動下，感應到訓練者的位置發動自主射擊，直到受到攻擊的受訓者對正確靶位射擊後，狀況才會解除。
由於廖英熙受邀成為總統府全社會防衛韌性委員會的委員，「我建議總統，以電動訓練槍與電子靶系統來接軌真槍的訓練，要採用APP來管理，每一人的射擊訓練都經過APP來紀錄，打了幾發，打了多少時間，成績如何，還有進步的曲線，不只個人而已，還是整個單位都有，未來甚至總統都可以在雲端看到整體的訓練資料，而且這沒辦法作假，是最重要的一點。」廖英熙說。
廖英熙上個月已提出一份「總統盃全國射擊大賽的建議書，在總統府全社會防衛韌性委員會開會時提報，希望能夠在全國各地舉辦電動訓練強的射擊比賽，推廣全民國防，讓T91模擬步槍的射擊訓練，能夠向下扎根，只要拿得起約3公斤的電動槍先練習手感與養成射擊習慣，就有機會成為最強的守護國土的戰隊。
更多太報報導
美軍援M4A1步槍到手！ 配發海陸戒護部隊護海鋒大隊機動飛彈車組
【太說軍武】中國想斬首台灣？仿美國俘虜馬杜洛 專家看衰：差別在情報能力與「這支部隊」
國軍現役部隊全面換發T112步槍 T91檢修後交後備部隊
其他人也在看
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 8 小時前 ・ 457
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 44
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
中職》「6年期間一半時間都是痛苦的」 徐若熙首度透露真心話
徐若熙跟軟銀簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）的鉅約，味全龍今在天母球場的場外為他舉辦旅外球迷歡送會，徐若熙坦言，原本加盟記者會很開心，到歡送會有點不捨，因為要離開家鄉味全，「只要你有夢想，就是要實現。只要心還沒有死，身體就會跟隨。」自由時報 ・ 4 小時前 ・ 5
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 7 小時前 ・ 81
網球》台灣一姐葛藍喬安娜坎培拉封后 勇奪生涯首座WTA冠軍寫紀錄
台灣女單一姐葛藍喬安娜今在WTA125等級坎培拉女網賽，以6：4、6：2橫掃烏茲別克第3種子庫德梅托娃（Polina Kudermetova），收下生涯首座WTA等級冠軍。世界排名129的葛藍喬安娜2026年開季狀態不俗，昨力退烏克蘭黑馬絲尼古爾（Daria Snigur），挺進坎培拉女網賽女單決賽自由時報 ・ 6 小時前 ・ 7
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯登場，女神Jennie一身鮮紅色華麗禮服亮相。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 159
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 7 小時前 ・ 25
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 437
中職》洪總驚爆網羅布坎南 富邦發聲明：震驚與不解
台鋼雄鷹今天早上在訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中自爆網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南，由於布坎南受限「228條款」，依規定其他球隊暫時不能搶人。對此，富邦球團火速發聲明表示未出具過離隊同意書，對洪總發言表達震驚與不解。悍將聲明如下：自由時報 ・ 8 小時前 ・ 6