前美軍空降師少尉：戰爭多是資源戰爭 不是傳播民主

目前定居於高雄的前美軍101空降師少尉「Topher‬」於2024年2月20日接受「Cole Fogle 大鬍子」網路訪問時曾表示，他在科羅拉多州出生，拿獎學金念軍校，於2001年5月正式委任為少尉，幾個月之後，發生911恐怖攻擊事件，他編制在101空降師，並部署到伊拉克。

他回憶，第一次跳傘很可怕，大家都很緊張，彼此撞來撞去。在伊拉克，他有朋友不幸陣亡，導致他有創傷症後群，非常糟糕，回美國像是到外星球，最後離開軍隊。

「Topher‬」直言，他覺得被政府欺騙，他年輕時有一點天真，後來醒過來長大，了解到大部分的戰爭都是資源戰爭，讓一些人更有錢，並不是去傳播民主，或是讓大家有更好的生活。

他說，這就是為什麼徵招年輕人到軍隊，比較好騙。並不是對年輕人有偏見，但每次有戰爭電影，徵召入伍的數字就會增加。他如果是處於被攻擊的國家，那會是不同的故事，會為了生存、文化、家人而戰。

回美國之後會有罪惡感嗎？「Topher‬」坦言「是的」，花了一段時間才解開那種感覺，頓悟到他只是機器中的齒輪，雖然是暴力行動的一部分，但即使不在場，暴力行動還是會發生，於是放下肩頭重擔。

現在他只做喜歡的事情，最後到亞洲，在日本1年，又去越南、泰國，疫情時回美國。2023年來台灣，隨後選擇定居在高雄，感覺非常放鬆。他最後分享自己的經驗，對自己誠實一點，過自己的生活，對自己真實，會是比較快樂的人。

