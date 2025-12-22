前聯合國顧問曝中共美人計！誤認安倍好男色

▲日本已故前首相安倍晉三。資料照。（資料照／日本首相官邸）

[NOWnews今日新聞] 中共美人計曝光！日本駐聯合國顧問爆料，自己曾經在中國遇上「粉紅陷阱」，回房間時就看到美女在床上等他，還神似他喜歡的女演員。此前，前日本首相安倍晉三的友人也曾透露，安倍多次拒絕中共的美人計，還被中國誤以為不喜歡女生，某次訪中時回到房間，竟是一群美男子。

近日，日本駐聯合國前經濟社會理事顧問大野寬文接受吉野敏明的網路節目訪談的影片，被台灣網友瘋傳。大野寬文透露，自己曾經經歷過中國的「美人計」，因為有事先被警告過中共會在什麼情況下出招，所以有成功逃過一劫。

大野寬文回憶，他到中國訪問，返回飯店房間時，已經有一個女生在房間內的床上等他，而且長相非常神似他當時很喜歡的女演員，日語也說的非常流利。

主持人也驚訝，中國把他的喜好背景都調查好了。大野寬文則說，可能他無意間跟別人聊到他喜歡那個女演員，雖然很清楚不是女演員本人，但也會忍不住想「搞不好還真的是本人也說不定」。

不過，大野寬文也直言，當時在聯合國的上司有警告，只要吃了中共提供的「甜點」，下場幾乎就是一輩子當中國的奴隸，自己聽到當然會很害怕，一定要忍住一時的衝動。他也意有所指地說，現在看到很多政治人物，制定很多傾向外國、中國的政策，都會讓人覺得「是不是吃人家準備的『甜點』了？」

而中國「美人計」也曾經鬧出笑話，2022年《現代週刊》曾報導，與日本前首相安倍晉三有交情的大王製紙前會長井川意高爆料，中共也曾經對安倍使用過美人計，但安倍多次拒絕，中共因此認定安並不喜歡美女。

而有一次，安倍晉三與前首相小泉純一郎到中國訪問時，會後各自回到中方安排的房間休息，小泉打開房門時，裡面已經站著一排漂亮的中國美女。但安倍晉三打開房間時，裡面卻是一群英俊帥氣、像偶像一般的帥哥，安倍事後也苦笑著跟朋友抱怨說，「中國可能以為我喜歡男的！」

