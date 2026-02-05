前職棒三商虎隊好手林琨瀚將任新竹副市長，高虹安：他追求精確、韌性的特質，正是市政管理所需力量

林琨瀚目前是國立清華大學體育室專任副教授，以及清大棒球總隊教練，他被新竹市政府延攬擔任副市長，預定3月上任。 新竹市政府指出，這項人事安排將借重林琨瀚深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，以及長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入「運動活力」與「科學治理」的新思維，進一步鞏固新竹市作為「國手培育之都」的領先地位。

高虹安：將借重林琨瀚長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，落實全齡健康生活計畫

根據新竹市政府聲明，市長高虹安表示，林琨瀚在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。林琨瀚在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設。

廣告 廣告

高虹安強調，未來她將借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。





高虹安指出，新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」的優異表現，已二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度居全國之冠。

延攬林琨瀚擔任副市長，正是要運用其運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。

「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄精神，與市府團隊攜手並進」



林琨瀚則表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」

他提到，未來除了全面協助高虹安推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的運動科技城。





市府聲明提到，林琨瀚資歷卓越，曾台灣棒球史上最具代表性的內野手之一，多次披上中華隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌。進入職棒界後，效力於三商虎及誠泰太陽隊期間，憑藉精湛守備與穩定火力，多次榮獲金手套獎與最佳九人殊榮。



離開職棒圈後，林琨瀚2009年起受聘於清華大學，十多年來不僅培育無數體壇英才，更積極參與新竹市多項體育發展計畫，對在地城市脈絡與運動環境極為熟悉。

林琨瀚小檔案 學歷：中國文化大學運動教練研究所碩士 經歷：國立清華大學體育室專任副教授、棒球隊總教練

中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟誠泰太陽隊職業球員

2006年杜哈亞運棒球中華隊金牌教練

2003札幌亞錦賽中華隊情蒐小組

1992年巴塞隆納奧運會棒球銀牌得主

延伸閱讀：

他從少棒冠軍投手變身半導體專家 如今接國科會主委、執掌千億科技預算 棒球為吳誠文帶來什麼驚奇人生？





更多今周刊文章

身家8億百歲人瑞娶68歲台籍看護？子女奔醫院「推走輪椅搶人」…為何登記成功？戶政事務所回應了

手中還有鴻海(2317)該砍嗎？跌破季線是最後警訊？力積電、亞光...億元教授解碼2026下半年「暴力降息」4檔黑馬股

不買0056！存股12年賺3棟房、達人曝2026高股息攻略：為何改抱00918、00919？甜甜價曝光，連3年配息11%關鍵