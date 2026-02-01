前職棒球員離婚女團成員！首曝光單身生活 突喊「很喜歡孩子」引發猜測

娛樂中心／綜合報導

女團T-ara成員芝妍。（圖／翻攝自芝妍IG）

韓國前職棒球員黃載均在與女團T-ara成員芝妍離婚後，首度透過綜藝節目公開單身生活近況，也罕見吐露引退背後的真實心境。黃載均日前登上MBC節目《全知干預視角》，不只曝光退休後的日常，更坦言這個決定其實掙扎已久，他更在節目中提及對於未來規劃的想法，坦言自己很喜歡孩子，對於生子一事也再度引發討論。

節目中，黃載均回顧自己的棒球生涯，透露其實只要再撐一年，就有機會締造「史上首例」紀錄，但隨著年紀增長，成績逐漸不如以往，他也開始正視現實，選擇在仍能站上一軍舞台時告別球場。他直言，比起追逐數字，更希望在被掌聲包圍的時刻離開，這個選擇背後，藏著他對自我定位與未來人生的深思。

南韓女團T-ara成員芝妍和前職棒球員黃載均曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自芝妍IG）

迎來退休第15天的黃載均，也首度公開「無業中」的真實生活樣貌。他一早替愛犬準備早餐後再度補眠，醒來後望著窗外、能俯瞰蠶室棒球場與漢江的景色發呆放空。過去身為選手時嚴格控管飲食，如今卻悠閒地點起外送，吃飽後直接躺在沙發上拍著肚子，與球員時期的高度自律形成強烈對比。

此外，他也將過去使用的棒球裝備透過二手平台轉送給社會人棒球愛好者，為自己的職業生涯留下另一種溫柔的收尾。私下以「寵姪魔人」聞名的他，也到認識22年的摯友兼經紀人朴信雄家中，陪對方的孩子玩耍，露出滿滿叔叔笑容，享受久違的療癒時光。

為了替黃載均的退休送上祝福，1987年生的棒球同期好友們也齊聚一堂，包括曾征戰大聯盟與KBO的「韓國怪物」柳賢振、國家隊主戰捕手梁義智，以及以穩定著稱的「打擊機器」金賢洙，韓國棒球黃金世代的代表人物同桌畫面格外吸睛。好友們嘴上雖不留情，笑虧他「只是因為一個人待著才更容易做出這種決定」，卻也真心肯定他的選擇，認為在仍具競爭力時勇敢退場相當帥氣，並期待他成為替後輩鋪路的「開拓者」。

節目尾聲，經紀人朴信雄也透過影片送上祝福，直言「棒球選手黃載均一直是我的驕傲，真的辛苦了，希望你接下來的人生能好好幸福地走下去」，為他即將踏上的新人生舞台留下溫暖註解。黃載均於2022年12月與芝妍結婚，然而婚姻僅維持約兩年，雙方於2024年11月透過首爾家庭法院完成離婚調解，並在沉默數月後正式承認離婚事實。如今結束長達30年的運動員生涯，重新回到單身生活的他，也被外界視為正站在人生另一個全新起點。

