前職棒球星林琨瀚任新竹副市長 稱將助棒球場改善

新竹市立棒球場2022年重啟後，爆出嚴重缺失，造成林哲瑄在內等多名職棒球員受傷，但改善工程延宕，2025年9月才順利決標。

因助理費一審停職，二審改判偽造文書復職的高虹安，立即宣示2026年6至7月完工。該如何達成？高虹安宣布，清大體育室副教授、前職棒選手林琨瀚出任副市長。

新竹市長高虹安表示，「就沒有什麼黨派的色彩 ，單純就是以他專業在地，然後也包含像是從體育運動這一塊的專業來協助我們，大家都會分工合作。」

廣告 廣告

老一輩的球迷對林琨瀚應有深刻印象——巴塞隆納奧運棒球銀牌，也是中職三商虎、台灣大聯盟誠泰太陽球員，曾拿下中職金手套獎、台灣大聯盟打擊王等獎。

從球員到教練，從學界到政務官，林琨瀚坦言下了很大決心，但決定接任，就是想讓球場改善，顧及安全與品質。

清大體育室副教授林琨瀚說：「當然一剛開始市長跟我提說要去接任這個職務的時候，我是非常的震驚，會這樣子踩出去，我想我也下了很大的決心，盡可能的就是把球場弄得，不要因為球場的不完善，造成球員的受傷，或者是球迷看球的不舒服感，我覺得這個我們都必須要去考慮到。」

林琨瀚說，實際進度還是等3月中正式上任，全面了解才能確認，而自己從清大借調到市府，任期暫定到今（2026）年底，跳出舒適圈，希望真的為新竹市盡一份心力。