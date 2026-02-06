前職棒球星林琨瀚任竹市副市長 議員批：高虹安的代罪羔羊！別把棒球場當提款機

高虹安宣布，延攬前三商虎職棒球星林琨瀚（右）出任新竹市副市長，楊玲宜痛批，高虹安為新竹棒球場重啟坎坷之路設政治防火牆，林琨瀚恐成高虹安的代罪羔羊。 圖：取自新竹市政府官網

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安5日宣布，延攬前三商虎職棒球星、現任清華大學體育室專任副教授林琨瀚出任竹市副市長，將借重林琨瀚的體育專業，新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，棒球場將是林琨瀚上任後的「第一張成績單」。對此，民進黨新竹市議員楊玲宜痛批，高虹安為新竹棒球場重啟坎坷之路設下政治防火牆，林琨瀚恐成高虹安施政無能的犧牲品。

高虹安的下一個代罪羔羊？楊玲宜表示，高虹安就像放羊的孩子，喊了快4年，三度跳票讓新竹球場重啟之路遙遙無期，花了178萬請來美國場務專家作送驗報告，卻不具法律效力僅屬個人意見，第一時間偷偷開挖的7包土至今也沒送美國實驗室，甚至被桃園地方法院認證是大規模開挖破壞球場的元凶，讓其工程無法進入驗收程序。

廣告 廣告

楊玲宜指出，走了一個檢察官出身、為高虹安專門查新竹球場大秘寶的副市長蔡麗清，代理市長邱臣遠又因功高震主，被復職的高虹安火速架空實權並放冷箭、毀滅性爆料性騷斷政治路，現在又大張旗鼓聘任前職棒球員林琨瀚為副市長，呼籲高虹安不要又暴殄天物、再度糟蹋好人才，把林琨瀚作為球場無法重啟的藉口，為自己執政無能背鍋。

她質疑，高虹安已預見自己將四度跳票，無法兌現新竹球迷看職棒或WBC的承諾，先為自己設下政治防火牆，安排好可割可棄的棄子一枚，楊玲宜期盼林琨瀚能在市府順風順水，不會成為蔡麗清或邱臣遠第二，畢竟高虹安共事過的副市長下場都不是太好，不是被逼宮清算、就是毀滅性爆料羞辱。

此外，市議員劉崇顯也期許，林琨瀚在上任後可以堅守體育專業的立場，特別是在棒球場的改善上讓高虹安能懸崖勒馬，不要再用鬥爭前朝的心態，將棒球場持續當成政治提款機，甚至在向廠商求償的司法途徑上，將市府置於不利的地位，早日用務實專業的態度完成球場改善工作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲喊「中配非外國人」別逼死人民！律師嗆：習近平也非外國人 可以選總統？

藍白擋軍購挨批！詹江村嗆「再唧唧歪歪就制裁美國」律師轟：舔中反美義和團