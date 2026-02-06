前職棒球星林琨瀚將接竹市副市長 她憂恐成高虹安施政無能代罪羔羊

前職棒球星林琨瀚將接任新竹市副市長(右)，綠營議員楊玲宜憂恐成高虹安(中)下個代罪羔羊，左為另名副市長邱臣遠。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學體育室副教授也是前三商虎職棒球星林琨瀚3月將借調接任新竹市副市長一職，各界評論不一，新竹市議員楊玲宜則憂林琨瀚恐成市長高虹安的下個代罪羔羊。猶如少女獻祭為新竹棒球場重啟坎坷之路設下政治防火牆，她擔憂林琨瀚恐成高虹安施政無能的犧牲品。

楊玲宜提到，走了一個高檢出身來為高虹安專門查新竹球場大秘寶的前副市長蔡麗清，代理市長邱臣遠又因功高震主，被復職的高虹安市長火速架空實權並放冷箭、毀滅性爆料性騷擾斷其政治路，如今高虹安大張旗鼓喜迎前職棒球員林琨瀚為副市長，看似喜事一則，但期盼高虹安不要再度糟蹋好人才，把林琨瀚推向作為球場無法重啟的藉口，來為自己執政無能背鍋。

廣告 廣告

楊玲宜說，高虹安就像放羊的孩子，喊快4年，3度跳票讓新竹球場重啟之路遙遙無期，花178萬請來美國場務專家作送驗報告，結果卻是不具法律效力僅屬個人意見，第一時間偷偷開挖的7包土至今也沒送美國實驗室，甚至被桃園地方法院認證是大規模開挖破壞球場的元凶，讓其工程無法進入驗收程序。

如今復職回鍋的高虹安願意真誠面對自己對棒球場的決策錯誤與行政能力不彰的事實嗎？願意不再作個人政治惡鬥或政治提款機，還給新竹球迷塵封已久的球場嗎？還是高虹安已預見可能4度跳票無法兌現新竹球迷看職棒或WBC的承諾，先設下政治防火牆，先安排棄子？期盼林琨瀚不會成為蔡麗清或邱臣遠第二，不要被逼宮清算或毀滅性爆料羞辱。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔡麗清走了 林琨瀚來了！楊玲宜籲高虹安不要糟蹋人才

高虹安聘前球星林琨瀚任副市長 議員籲別再把棒球場當政治提款機

國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

川習通話內幕》習近平內外失靈急電川普 拿台灣「開支票」求折衝

