前股市四大金釵葉美麗 掏空誠美材判刑7年

前「股市四大金釵」葉美麗掏空誠美材公司，台北地院依違反《證券交易法》特別背信罪判刑7年。（本報資料照片）

有「股市四大金釵」之稱、誠美材公司前副董事長葉美麗於民國107年與郡宏公司董事長林勇任合作，用高價購買庫存品、假交易等方式，掏空誠美材及子公司茂豐等公司，台北地方法院28日審結，合議庭斥責葉女犯後未能坦承犯行，依違反《證券交易法》特別背信罪判刑7年，沒收犯罪所得4104萬643元，林勇任判刑6年、茂豐公司財務經理方永慧因判刑2年。全案可上訴。

葉美麗原本是證券公司營業員，曾創下單月千萬業績獎金，有股市「四大金釵」封號，她在107年是誠美材公司副董事長，並擔任誠美材公司百分之百持有的子公司茂豐、茂宇公司董事長，卻掏空茂豐、茂宇及誠美材公司。

葉美麗與林勇任把郡宏公司庫存品以不合理的高價賣給茂豐公司，致使茂豐公司、誠美材公司受有7675萬元損害；葉又在郡宏公司委託茂豐公司採購原料時，設計不合理的交易條件，讓郡宏公司只須支付部分貨款給茂豐公司，茂豐卻要把全部貨款先支付給葉美麗掌控的寶兌公司，葉女再將寶兌公司收到的貨款挪為己用，使茂豐公司、誠美材公司受有8825萬元的損害。

葉美麗因承諾當時擔任立委的蘇震清，以每股15元的價格購買蘇震清及其友人持有的郡宏公司股票，在鑑價報告做成前，葉女先讓茂豐、茂宇公司以每股15元的價格購買蘇震清及其友人持有的郡宏公司股票，之後方再倒填鑑價報告的做成日期，且郡宏公司股票合理價格僅約4至5元，因此使茂豐公司、茂宇公司、誠美材公司受有6294萬元的損害。