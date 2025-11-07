前腳剛走後腳就來！菲律賓遭海鷗肆虐後再迎鳳凰 越南全力戒備慎防洪災
編譯莊佳芳／綜合報導
颱風「海鷗」在菲律賓造成至少114人死亡後，於6日晚間登陸越南中部沿岸。越南當局關閉六座機場、部署逾26.8萬名兵力並緊急撤離嘉萊省26萬人，警告低窪地區恐爆洪水，主要農產如咖啡可能受重創。對剛從上次洪災恢復的農民而言，這場風災宛如惡夢重現。菲律賓方面，海鷗造成超過50萬人流離失所。然而災情未歇，新颱風「鳳凰」恐以巔峰之姿於10日登陸呂宋島。菲律賓政府已宣布進入全國緊急狀態，全力防範二次災害。
越南嚴陣以待迎海鷗
重創菲律賓的颱風「海鷗」（Kalmaegi），在造成114人死亡後，於6日晚間從越南中部海岸登陸，根據國家氣象預報機構數據，海鷗的風速高達每小時149公里，在登陸越南時更掀起高達10公尺的巨浪。海鷗是今年襲擊越南的第13個颱風，預估也是威力最強的颱風之一。
路透社報導，越南官方已經關閉了六個機場、部屬超過26.8萬名兵力待命，並撤離嘉萊省超過26萬人。官方警告，低窪地區可能發生洪水，農業影響的範圍則包括咖啡的主要產區—中部高地。
農民嘆：剛從洪水恢復
對於越南農民來說，這是惡夢再次降臨，他們才剛從上次造成47人死亡的洪水災難中稍微恢復，如今又迎來颱風。42歲的稻農阮文林告訴路透社，上次的洪水淹死了他的牲畜及家禽，他擔心海鷗帶來的強降雨，將再次將他們淹沒。
《華盛頓郵報》報導，美國駐越南大使館已經於6日發布警報，警告越南南部西貢河沿岸，因地勢低窪，再加上強降雨與漲潮同時發生，可能出現洪水。當地政府則示警，胡志明市的洪水發生風險更高。
菲律賓遭重創
菲律賓民防辦公室在6日上午表示，海鷗已經造成114人喪生、82人受傷，美媒CBS NEWS則表示114名罹難人數中，不包括宿霧省當地政府紀錄的另外28名罹難者，另外報導也稱，目前尚有超過50萬人流離失所、127人失蹤。
路透社報導，海鷗的破壞力強大，所到之處居所無一倖存，造成搜救與物資發放困難。如今颱風遠離，居民們回到殘破不堪的家園準備重建，宿霧省塔利賽市（Talisay）的居民貝庫斯表示，所有東西都被沖走了，包括孩子們的校服及書包。現在的他們需要蒐集金屬及鐵皮變賣，才能湊足買米的錢。
❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).
Homes gone. Streets underwater. Families displaced.
This. Is. Not. Normal.
Warmer oceans = stronger storms
Climate change = worse flooding
What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025
海鷗前腳剛走鳳凰後腳就來
根據菲律賓媒體ABS-CBN報導，鳳凰（Uwan）可能以「顛峰之姿」於10日從呂宋島北部或中部登陸，預計平均風速可能達到每小時212公里，瞬間最大陣風則可達每小時259公里。該報導提醒，鳳凰的暴風圈從中心向外延伸720公里，可能覆蓋菲律賓大部分地區。
海鷗造成滿目瘡痍的街道還沒重建，現在又有鳳凰即將登陸，《華盛頓郵報》報導，菲律賓已經於6日宣布進入全國緊急狀態，CBS NEWS則引用菲律賓國家氣象專家瓦里拉（Charmagne Varilla）對法新社的說法：「算上海鷗，菲律賓每年平均受到20個颱風的侵襲，預計到年底，還會有三到五個颱風登陸。」
Typhoon Kalmaegi turned neighborhoods into rubble and killed at least 114 people as it tore through the central Philippines this week.
The storm was the deadliest typhoon to hit the country this year, with many more reported missing. pic.twitter.com/709TGTobQh
— AccuWeather (@accuweather) November 6, 2025
